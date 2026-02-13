Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 13 de fevereiro de 2026

Há 2h e 12min
TVI - Em cima da hora - 13 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

Dois às 10
Hoje às 11:45
Márcia Soares e Francisco Monteiro

Dois às 10
Hoje às 09:08
03:59

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

Dois às 10
Hoje às 09:57
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

1ª Companhia
27 jan, 10:02
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

1ª Companhia
Hoje às 11:54
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais

V+ TVI
11 fev, 13:05
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois às 10
Há 1h e 38min

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Hoje às 10:02

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
Há 3h e 52min

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
Ontem às 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
Hoje às 11:24

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Novelas
Ontem às 16:22

Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 3h e 58min

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Há 3h e 34min

Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

Dois às 10
Hoje às 11:31

Dois às 10 - Marcia Soares e Francisco Monteiro explicam aproximação

Dois às 10
Hoje às 09:50

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Dois às 10
Hoje às 12:05
Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha

A Sentença
Há 21 min

TVI - Em cima da hora - 13 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 12min

TVI Jornal - 13 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 14min

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Há 3h e 34min

Palavras de homem que matou os filhos 8 e 12 anos antes do homicídio causam choque

Dois às 10
Há 3h e 34min

“É assustador”. Cristina Ferreira reage a caso de homem que matou os dois filhos por vingança contra a mulher

Dois às 10
Há 3h e 38min
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
Hoje às 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
Hoje às 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
Ontem às 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Hoje às 10:02