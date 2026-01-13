TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 13 de janeiro de 2026
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»
1ª Companhia
Hoje às 09:52
1
Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez
1ª Companhia
Hoje às 09:41
2
04:53
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
1ª Companhia
Há 3h e 24min
3
02:58
Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia de última hora
V+ Fama
Hoje às 12:56
4
A famosa «Team Azul» perdeu um membro. Leomarte olha para a fotografia de grupo e diz: «Está lá a emplastra»
Dois às 10
Hoje às 11:06
5
03:09
Última Hora! Em lágrimas, Pedro Barroso faz anúncio ao grupo: «Tomo a decisão de me ir embora»
1ª Companhia
Hoje às 14:35
6
EM DESTAQUE
Última Hora: Pedro Barroso desiste e abandona a base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 3h e 29min
Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»
1ª Companhia
Há 3h e 8min
O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso
Dois às 10
Há 3h e 4min
pri
O que sobra dos 100 mil euros que ganhou? Diogo Alexandre revela onde gastou o prémio do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 14:33
Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»
V+ TVI
Hoje às 12:43
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar
1ª Companhia
Hoje às 13:51
TVI PLAYER
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
1ª Companhia
Há 3h e 24min
«Vamos comemorar»: Instrutor manda formar após saber que Filipe Delgado encontrou a aliança
1ª Companhia
Há 59 min
Última Hora! Pedro Barroso abandona a 1ª Companhia: as imagens completas da despedida
1ª Companhia
Há 3h e 41min
Amor à Prova: Nico está desaparecido
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Intervenção épica de Filipe Delgado deixa todos a rir às gargalhadas
1ª Companhia
Há 1h e 49min
Última Hora! Em lágrimas, Pedro Barroso faz anúncio ao grupo: «Tomo a decisão de me ir embora»
1ª Companhia
Hoje às 14:35
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 13 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 13 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”
Dois às 10
Hoje às 11:41
Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”
Dois às 10
Hoje às 11:33
Pai de Francisco tem apenas seis meses de vida — o tempo necessário para produzir a vacina que o pode salvar
Dois às 10
Hoje às 11:21
Pai de Francisco tem seis meses de vida
Dois às 10
Hoje às 11:21
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico
Novelas
Ontem às 08:31
“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão
Novelas
Há 3h e 51min
«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida
Novelas
Há 3h e 7min
«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado
Novelas
Há 3h e 32min
Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio
Novelas
Ontem às 10:26