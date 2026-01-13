Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI - Em cima da hora - 13 de janeiro de 2026

Hoje às 14:00
TVI - Em cima da hora - 13 de janeiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Hoje às 09:52
1

Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez

1ª Companhia
Hoje às 09:41
2
04:53

Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência

1ª Companhia
Há 3h e 24min
3
02:58

Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia de última hora

V+ Fama
Hoje às 12:56
4

A famosa «Team Azul» perdeu um membro. Leomarte olha para a fotografia de grupo e diz: «Está lá a emplastra»

Dois às 10
Hoje às 11:06
5
03:09

Última Hora! Em lágrimas, Pedro Barroso faz anúncio ao grupo: «Tomo a decisão de me ir embora»

1ª Companhia
Hoje às 14:35
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Última Hora: Pedro Barroso desiste e abandona a base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 3h e 29min

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

1ª Companhia
Há 3h e 8min

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Dois às 10
Há 3h e 4min

pri O que sobra dos 100 mil euros que ganhou? Diogo Alexandre revela onde gastou o prémio do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 14:33

Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

V+ TVI
Hoje às 12:43

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

1ª Companhia
Hoje às 13:51

TVI PLAYER

Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência

1ª Companhia
Há 3h e 24min

«Vamos comemorar»: Instrutor manda formar após saber que Filipe Delgado encontrou a aliança

1ª Companhia
Há 59 min

Última Hora! Pedro Barroso abandona a 1ª Companhia: as imagens completas da despedida

1ª Companhia
Há 3h e 41min

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
Ontem às 22:00

Intervenção épica de Filipe Delgado deixa todos a rir às gargalhadas

1ª Companhia
Há 1h e 49min

Última Hora! Em lágrimas, Pedro Barroso faz anúncio ao grupo: «Tomo a decisão de me ir embora»

1ª Companhia
Hoje às 14:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 13 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 13 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”

Dois às 10
Hoje às 11:41

Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”

Dois às 10
Hoje às 11:33

Pai de Francisco tem apenas seis meses de vida — o tempo necessário para produzir a vacina que o pode salvar

Dois às 10
Hoje às 11:21

Pai de Francisco tem seis meses de vida

Dois às 10
Hoje às 11:21
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Novelas
Hoje às 09:00

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Ontem às 08:31

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Novelas
Há 3h e 51min

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Novelas
Há 3h e 7min

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Novelas
Há 3h e 32min

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

Novelas
Ontem às 10:26