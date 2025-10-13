TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 13 de outubro de 2025
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma
Dois às 10
Há 3h e 32min
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»
Secret Story
Ontem às 19:56
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
18 set, 16:18
Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana
Dois às 10
Hoje às 10:44
«Nem os parabéns deram ao Afonso»: Catarina Miranda expõe amigos do namorado nas redes sociais
Dois às 10
Há 3h e 41min
Zé, ex-noivo de Liliana, no seu novo emprego
Dois às 10
Hoje às 10:37
A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados
Secret Story
Hoje às 10:19
As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão
Dois às 10
Há 2h e 34min
Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado
Novelas
Há 2h e 40min
David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio
Novelas
Hoje às 14:31
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares
Secret Story
Há 2h e 7min
«Uma partilha difícil...»: Eduardo Madeira abre o coração sobre diagnóstico da filha mais nova
V+ TVI
Há 2h e 17min
Secret Story 9 - Gala - 12 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 22:00
A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável
A Fazenda
11 out, 23:30
Muito tenso. Dylan levanta-se e faz peito a Pedro
Secret Story
Hoje às 09:58
A Fazenda - Júlia é atacada na própria casa
A Fazenda
10 out, 22:30
«Podes perder pessoas...» Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante
V+ Fama
Hoje às 12:06
Liliana discute com Ana Cristina e atira: «Eu sou popular, sou a show da poderosa»
Secret Story
Hoje às 12:57
TVI - Em cima da hora - 13 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 13 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cristina Ferreira cumplicia reencontro de Lídia com pessoa especial
Dois às 10
Hoje às 11:24
Manuel Luís Goucha arranca gargalhadas com desabafo: «Ele é tão elegante mas ao domingo estraga-se um bocado!»
Funtástico
Hoje às 10:09
Manuel Luís Goucha provoca convidado: «Outro com a mania que é novo!» - Saiba de quem se trata!
Funtástico
Hoje às 10:02
Inconfidência em direto! Goucha brinca com António Leal e Silva: «Vai ficar tipo múmia»
Funtástico
Hoje às 09:59
Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?
Novelas
Hoje às 09:38
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas
Novelas
Ontem às 14:38
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
11 out, 08:35
Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»
Novelas
Ontem às 08:39
Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!
Novelas
Hoje às 08:54