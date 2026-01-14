TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 14 de janeiro de 2026
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Pedro Barroso
Dois às 10
Hoje às 12:22
1
Inconsolável. Pedro Barroso levanta-se durante entrevista e pede abraço a Cláudio Ramos
Dois às 10
Hoje às 12:28
2
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Hoje às 11:38
3
Salvador Biernat é filho de um conhecido ator
Novelas
Hoje às 11:29
4
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV
V+ TVI
Ontem às 15:46
5
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias
1ª Companhia
7 jan, 10:40
6
Cláudio Ramos e Pedro Jorge frente a frente pela primeira vez: «Fiquei mesmo muito chateado»
1ª Companhia
Hoje às 11:57
Pedro Barroso faz revelações inéditas sobre desistência da 1ª Companhia: «Nunca falei muito sobre isto»
1ª Companhia
Hoje às 12:45
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Hoje às 11:38
pri
Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»
1ª Companhia
Hoje às 10:57
Bárbara Parada parece ter novo namorado - e é alguém próximo de Francisco Monteiro
V+ TVI
Hoje às 13:04
Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»
1ª Companhia
Hoje às 11:30
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:00
A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:54
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo
1ª Companhia
Há 1h e 40min
Sempre com a resposta na ponta da língua: Filipe Delgado "enche" depois de dar resposta ao Instrutor
1ª Companhia
Há 1h e 8min
Após desistência, Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas perante Cláudio Ramos — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:56
Terra Forte: Sammy quer ter filhos com Flor
Terra Forte
Ontem às 23:00
TVI - Em cima da hora - 14 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 14 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Após desistência, Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas perante Cláudio Ramos — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:56
A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:54
Em lágrimas, Pedro Barroso pede abraço a Cláudio Ramos: “Já me entalaste”
Dois às 10
Hoje às 12:25
Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas com pergunta de Cláudio Ramos
Dois às 10
Hoje às 12:24
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Hoje às 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio
Novelas
Hoje às 10:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital
Novelas
Hoje às 11:03
«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver
Novelas
Há 2h e 52min
Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores
Novelas
Há 3h e 32min
Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora
Novelas
Hoje às 10:07