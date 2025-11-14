Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

TVI - Em cima da hora - 14 de novembro de 2025

Há 1h e 43min
TVI - Em cima da hora - 14 de novembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting

Dois às 10
Hoje às 08:37
1

Morreu o menino a quem Cláudio Ramos ajudou a realizar um sonho

Dois às 10
Hoje às 08:36
2
03:54

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

Secret Story
Há 2h e 27min
3

Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País

Dois às 10
Ontem às 13:05
4

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Secret Story
12 nov, 14:21
5

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Secret Story
12 nov, 12:47
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

Secret Story
Há 3h e 59min

Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

Secret Story
Hoje às 10:41

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

Secret Story
Há 2h e 27min

Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta

Novelas
Hoje às 11:00

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Novelas
12 nov, 09:02

TVI PLAYER

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

Secret Story
Há 2h e 27min

Secret Story 9 - Extra - 13 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Clarice provoca e humilha Laura

A Protegida
Ontem às 23:15

Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»

Secret Story
Há 3h e 34min

Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’

Secret Story
Há 1h e 7min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 14 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 43min

TVI Jornal - 14 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 45min

Pai de 63 anos abusa sexualmente do filho de 6

Dois às 10
Há 3h e 28min

Salomé decidiu sair de casa-abrigo e regressar para o marido que a agredia. Eis o que aconteceu a seguir

Dois às 10
Há 3h e 44min

Salomé sobre marido que a agrediu durante nove anos: «Foi a grande paixão da minha vida»

Dois às 10
Há 3h e 46min

Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva»

Dois às 10
Há 3h e 49min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Novelas
Hoje às 09:01

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Novelas
Ontem às 09:54

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

Novelas
Há 44 min

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

Novelas
Há 32 min

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

Novelas
Há 12 min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Novelas
Ontem às 11:27