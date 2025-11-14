TVI PLAYER
Há 1h e 43min
Com Conceição Queiroz.
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
Dois às 10
Hoje às 08:37
1
Morreu o menino a quem Cláudio Ramos ajudou a realizar um sonho
Dois às 10
Hoje às 08:36
2
03:54
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
Secret Story
Há 2h e 27min
3
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
Dois às 10
Ontem às 13:05
4
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé
Secret Story
12 nov, 14:21
5
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana
Secret Story
12 nov, 12:47
6
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório
Secret Story
Há 3h e 59min
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas
Secret Story
Hoje às 10:41
Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta
Novelas
Hoje às 11:00
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
12 nov, 09:02
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 13 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Clarice provoca e humilha Laura
A Protegida
Ontem às 23:15
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
Secret Story
Há 3h e 34min
Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’
Secret Story
Há 1h e 7min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 14 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 43min
TVI Jornal - 14 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 45min
Pai de 63 anos abusa sexualmente do filho de 6
Dois às 10
Há 3h e 28min
Salomé decidiu sair de casa-abrigo e regressar para o marido que a agredia. Eis o que aconteceu a seguir
Dois às 10
Há 3h e 44min
Salomé sobre marido que a agrediu durante nove anos: «Foi a grande paixão da minha vida»
Dois às 10
Há 3h e 46min
Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva»
Dois às 10
Há 3h e 49min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto
Novelas
Hoje às 09:01
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
Ontem às 09:54
Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto
Novelas
Há 44 min
Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia
Novelas
Há 32 min
«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno
Novelas
Há 12 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar
Novelas
Ontem às 11:27