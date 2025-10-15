TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 15 de outubro de 2025
Há 1h e 48min
Com Conceição Queiroz.
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente
Secret Story
Ontem às 20:02
1
01:27
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Secret Story
Há 3h e 18min
2
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
13 out, 16:00
3
Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar
21 jan, 11:16
4
Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer
Dois às 10
13 out, 16:30
5
Últimos episódios A Fazenda: Mafalda já sabe quem a tentou matar com a cobra. E, não é quem espera
Novelas
Hoje às 09:30
6
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz
Secret Story
Hoje às 10:42
Vem aí em «A Protegida»: Depois de fazerem amor, Mariana e JD tomam decisão muito esperada
Novelas
Hoje às 11:16
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos
Dois às 10
Hoje às 10:34
«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar
Novelas
Hoje às 10:20
Fábio, Liliana e Zé. Atriz da TVI apoia ex-noivo: «Ele livrou-se de uma pessoa que não gosta dele»
V+ TVI
Há 2h e 43min
Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»
Dois às 10
Hoje às 09:10
Marisa defende marido dos comentários de Ana com unhas e dentes: «Isso é ser agressivo»
Secret Story
Há 1h e 1min
Marisa atira: «O meu filho faz 19 meses» e Pedro Jorge continua a lutar para esconder o segredo: «Faz anos quando?»
Secret Story
Há 1h e 15min
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Secret Story
Há 3h e 18min
Secret Story 9 - Extra - 15 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Segundos depois destas imagens, o Hamas executou oito "colaboradores" de Israel
Ontem às 20:25
Aos gritos e frente a frente, Fábio tem discussão muito forte com Ana: «Não és nada nem ninguém»
Secret Story
Há 2h e 23min
TVI - Em cima da hora - 15 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 48min
TVI Jornal - 15 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 50min
Bombeiros encontram corpo de idoso rodeado de pombas e insetos. Estava morto há 15 anos
Dois às 10
Há 3h e 0min
«Contarás comigo nessa altura». Cristina Ferreira recebe apoio se um dia quiser ser presidente da República
Dois às 10
Há 3h e 12min
Turista americano assassinado à facada no Estoril. E o noivo assistiu a tudo
Dois às 10
Há 3h e 13min
Estrela longe dos holofotes há 42 anos regressa e emociona ao homenagear a mãe na televisão
Dois às 10
Há 3h e 47min
Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga
Novelas
Ontem às 09:00
«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?
Novelas
Ontem às 12:03
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
Ontem às 09:41
“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey
Novelas
Ontem às 10:44
«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável
Novelas
Ontem às 11:28
Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca
Novelas
13 out, 09:30