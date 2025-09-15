TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 15 de setembro de 2025
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 23:10
1
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
2
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez
Secret Story
Hoje às 11:47
3
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 18:40
4
Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha
Big Brother
20 ago, 19:33
5
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português
Secret Story
Hoje às 13:01
6
Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros
Secret Story
Há 2h e 28min
Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis
Secret Story
Há 2h e 8min
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Hoje às 13:09
Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante
Secret Story
Há 2h e 54min
Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»
Dois às 10
Há 2h e 59min
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos
Novelas
Hoje às 10:57
Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
Dois às 10
Hoje às 11:48
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Big Brother
13 set, 17:53
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Hoje às 13:03
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa
Secret Story
Há 59 min
TVI - Em cima da hora - 15 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Hoje às 13:03
TVI Jornal - 15 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo
Dois às 10
Hoje às 12:53
Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:12
Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é
Dois às 10
Hoje às 12:10
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece
Novelas
Ontem às 08:57
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
12 set, 08:42
Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos
Novelas
13 set, 18:21
Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»
Novelas
Há 3h e 18min
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Hoje às 13:09
Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva
Novelas
Hoje às 08:50