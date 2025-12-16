TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
TVI - Em cima da hora - 16 de dezembro de 2025
Há 2h e 21min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega
V+ TVI
Ontem às 20:18
1
Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares
Secret Story
Hoje às 11:27
2
Ana foi expulsa do Secret Story
Dois às 10
Ontem às 11:42
3
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»
Secret Story
15 nov, 10:19
4
Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»
Dois às 10
Hoje às 11:23
5
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui
Secret Story
1 out, 09:29
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ana surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos durante entrevista: «Tenho uma pergunta para vocês»
Dois às 10
Hoje às 08:53
Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 20:15
Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão
Novelas
Hoje às 09:44
Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»
Dois às 10
Há 3h e 55min
Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão
Secret Story
Ontem às 22:15
Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega
V+ TVI
Ontem às 20:18
TVI PLAYER
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
Secret Story
Há 2h e 8min
Secret Story 9 - Extra - 15 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Clarice e Jorge têm uma surpresa maléfica ao entrar em casa
A Protegida
Ontem às 23:10
Opinião de Francisco Monteiro torna-se viral na Internet: «Quando a Liliana faz o que faz no confessionário...»
Secret Story
Hoje às 00:22
Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana
Secret Story
Há 1h e 58min
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»
Secret Story
Há 50 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com a idade de Wanda Stuart
Dois às 10
Há 33 min
TVI - Em cima da hora - 16 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 21min
TVI Jornal - 16 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 23min
Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas. Diz que foram só duas crianças
Dois às 10
Há 3h e 42min
Perderam o bebé com seis semanas. Lidar com o luto de formas distintas levou ao fim da relação
Dois às 10
Hoje às 11:55
“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio
Dois às 10
Hoje às 11:50
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 09:01
Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se
Novelas
Hoje às 10:20
«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital
Novelas
Há 1h e 1min
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade
Novelas
Há 1h e 18min
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade
Novelas
Há 1h e 18min
Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão
Novelas
Hoje às 09:44