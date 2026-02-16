TVI PLAYER
Festas TVI
TVI - Em cima da hora - 16 de fevereiro de 2026
Há 3h e 57min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Manuel Melo
Dois às 10
Hoje às 11:53
1
Inconsolável. Manuel Melo desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira: «Por isso é que me dói tanto»
Dois às 10
Hoje às 11:55
2
04:20
Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”
Dois às 10
Hoje às 11:38
3
Todos falam deste momento: Abraço entre Instrutor Marques e Filipe Delgado já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Hoje às 12:38
4
Instrutor Marques surpreende ao abraçar Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 12:33
5
«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»
Dois às 10
Há 3h e 9min
6
EM DESTAQUE
É oficial: Conheça os seis finalistas da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:47
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem o documento que a torna dona de toda a fortuna
Novelas
Hoje às 09:00
Em plena gala, instrutor Marques 'quebra' armadura e faz o que muitos desejavam ver
Dois às 10
Hoje às 08:47
Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados
1ª Companhia
Ontem às 23:34
Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa
Dois às 10
13 fev, 15:00
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
V+ TVI
13 fev, 14:45
TVI PLAYER
Tente não rir: Filipe Delgado escreve carta hilariante para o Instrutor Andrade
1ª Companhia
Há 3h e 20min
Imperdível: Comandante José Moutinho dá lição sobre bandeiras aos recrutas
1ª Companhia
Há 2h e 20min
Assalto no parque da igreja: teve de ser o padre a avisar os lesados
TVI Jornal
Há 3h e 58min
1ª Companhia - Gala - 15 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Dois às 10 - Primeira entrevista de Manuel Melo após sair da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Manuel Melo não consegue conter as lágrimas e toca Cristina Ferreira: "Dói tanto"
Dois às 10
Hoje às 11:31
A ACONTECER
Intuição - Veja o episódio aqui
Intuição
Há 1 min
Demitida por ser pontual? O estranho caso da funcionária que chegava cedo demais
A Sentença
Há 1h e 9min
TVI - Em cima da hora - 16 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 57min
TVI Jornal - 16 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”
Dois às 10
Hoje às 11:38
Emocionado, Manuel Melo assiste a imagens e confessa: “Preferia não ver isto”
Dois às 10
Hoje às 11:37
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações
Novelas
Hoje às 12:13
Vem aí em «Terra Forte»: Há quem descubra que Manuel está vivo?
Novelas
Hoje às 10:55
"Mesmo que o corpo falhe": Ator dos Morangos com Açúcar vive drama familiar e comove Portugal
Novelas
Ontem às 14:00
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália monta uma armadilha ao próprio pai
Novelas
14 fev, 09:20