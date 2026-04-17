TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 17 de abril de 2026
Há 1h e 53min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
03:31
Eva como nunca antes vista: Aos gritos, sobe ao topo da piscina e toma atitude que deixa todos em choque
Secret Story
Há 3h e 33min
1
Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 19:54
2
Ricardo João, concorrente do "Secret Story 10"
Dois às 10
14 abr, 15:52
3
Soraia Sousa, 1ª Companhia
Secret Story
28 mar, 14:55
4
02:14
«Eu vou ganhar»: Eva está ao rubro e este concorrente "puxa" por ela
Secret Story
Há 3h e 11min
5
Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»
Dois às 10
Hoje às 10:02
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»
Secret Story
Ontem às 19:00
Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»
Dois às 10
Hoje às 10:02
Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»
Secret Story
Ontem às 15:58
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?
Novelas
Hoje às 09:26
Cristina Ferreira faz confissão a Ricardo João: «Fiquei de alguma forma triste contigo»
Dois às 10
Ontem às 15:16
Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias
Novelas
Há 3h e 39min
TVI PLAYER
«Eu vou ganhar»: Eva está ao rubro e este concorrente "puxa" por ela
Secret Story
Há 3h e 11min
Secret Story - Extra - 17 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Amor à Prova: Alice e Cris são apanhados em flagrante
Amor à Prova
Ontem às 22:40
Secret Story - Especial - 16 de abril de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Diogo é implacável com Tiago: «Jamais deverias ter saído..»
Secret Story
Há 3h e 28min
Eva como nunca antes vista: Aos gritos, sobe ao topo da piscina e toma atitude que deixa todos em choque
Secret Story
Há 3h e 33min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 17 de abril de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 53min
TVI Jornal - 17 de abril de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 55min
«Não mostrou arrependimento»: menor que matou a mãe em Vagos conhece decisão do tribunal
Dois às 10
Há 3h e 31min
Abraço emotivo marca entrevista de Cláudio Ramos a família de menino com paralisia cerebral
Dois às 10
Hoje às 11:52
Pouco habituado à pressão mediática, João Moura Caetano revela como lidou com as críticas sobre a sua vida amorosa
Bom dia Alegria
Hoje às 11:48
Cláudio Ramos interrompe momento em direto para atender pedido especial de menino de 6 anos
Dois às 10
Hoje às 11:47
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?
Novelas
Hoje às 10:10
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?
Novelas
Hoje às 09:26
Depois de ter dois filhos, Rita Pereira abre as portas da sua intimidade e dá que falar pela sua forma física
Novelas
Há 1h e 18min
Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias
Novelas
Há 3h e 39min
Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família
Novelas
Há 41 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco
Novelas
Hoje às 08:46