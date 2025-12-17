TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 17 de dezembro de 2025
Há 1h e 55min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu
V+ TVI
Hoje às 10:49
1
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»
Secret Story
Hoje às 11:23
2
Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca
Secret Story
28 nov, 11:17
3
02:55
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
Secret Story
Há 1h e 37min
4
Aos 32 anos estou a viver um romance tórrido com um homem mais velho: «Ele faz-me sentir como nenhum outro fez»
V+ TVI
Ontem às 18:20
5
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»
Secret Story
Hoje às 09:53
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»
Dois às 10
Hoje às 11:53
Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor
Novelas
Hoje às 10:43
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital
Dois às 10
Hoje às 09:33
Morte na família de Cristiano Ronaldo deixa o clã de luto: «Parece mentira»
V+ TVI
Há 3h e 31min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas um pormenor deixou os fãs atentos
Secret Story
Há 3h e 10min
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor
Novelas
Hoje às 08:56
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»
Secret Story
Há 1h e 45min
Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»
Secret Story
Há 1h e 25min
Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta
Secret Story
Há 1h e 5min
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
Secret Story
Há 1h e 37min
A Protegida: Mónica beija JD
A Protegida
Ontem às 23:15
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 17 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 55min
TVI Jornal - 17 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 57min
Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”
Dois às 10
Há 3h e 24min
Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"
Dois às 10
Há 3h e 30min
Depois de Miguel rejeitar transplante da mãe, foi salvo pelo pai
Dois às 10
Hoje às 11:55
Cinco anos depois, criança regressa a programa da TVI curada: “Foi preciso cinco anos, mas o milagre aconteceu”
Dois às 10
Hoje às 11:49
NOVELAS
Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor
Novelas
Hoje às 10:43
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
Hoje às 11:08
«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos
Novelas
Há 53 min
Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos
Novelas
Há 1h e 21min
«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso
Novelas
Há 1h e 6min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando
Novelas
Hoje às 09:31