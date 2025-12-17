Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
TVI - Em cima da hora - 17 de dezembro de 2025

Há 1h e 55min
TVI - Em cima da hora - 17 de dezembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu

V+ TVI
Hoje às 10:49
1

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Secret Story
Hoje às 11:23
2

Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

Secret Story
28 nov, 11:17
3
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

Secret Story
Há 1h e 37min
4

Aos 32 anos estou a viver um romance tórrido com um homem mais velho: «Ele faz-me sentir como nenhum outro fez»

V+ TVI
Ontem às 18:20
5

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
Hoje às 09:53
6
EM DESTAQUE

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Dois às 10
Hoje às 11:53

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Hoje às 10:43

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Dois às 10
Hoje às 09:33

Morte na família de Cristiano Ronaldo deixa o clã de luto: «Parece mentira»

V+ TVI
Há 3h e 31min

Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas um pormenor deixou os fãs atentos

Secret Story
Há 3h e 10min

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Novelas
Hoje às 08:56

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»

Secret Story
Há 1h e 45min

Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»

Secret Story
Há 1h e 25min

Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta

Secret Story
Há 1h e 5min

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

Secret Story
Há 1h e 37min

A Protegida: Mónica beija JD

A Protegida
Ontem às 23:15
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 17 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 55min

TVI Jornal - 17 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 57min

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Dois às 10
Há 3h e 24min

Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"

Dois às 10
Há 3h e 30min

Depois de Miguel rejeitar transplante da mãe, foi salvo pelo pai

Dois às 10
Hoje às 11:55

Cinco anos depois, criança regressa a programa da TVI curada: “Foi preciso cinco anos, mas o milagre aconteceu”

Dois às 10
Hoje às 11:49
NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Hoje às 10:43

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Hoje às 11:08

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Novelas
Há 53 min

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Novelas
Há 1h e 21min

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Novelas
Há 1h e 6min

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Novelas
Hoje às 09:31