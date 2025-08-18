TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 18 de agosto de 2025
Há 3h e 52min
Com Miguel Fernandes.
Mais Vistos
03:45
«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio
Big Brother
Hoje às 13:10
1
Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir
Big Brother
Hoje às 10:27
2
Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens
Big Brother
Hoje às 10:10
3
01:01
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?
Big Brother
Há 3h e 4min
4
02:29
«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite
Big Brother
Há 3h e 22min
5
06:52
«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 08:05
6
EM DESTAQUE
“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente
Big Brother
Hoje às 11:48
«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 10:09
Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva
Novelas
Hoje às 10:15
O gesto na homenagem a Diogo Jota em Inglaterra que emocionou os adeptos: «Os clubes portugueses deviam aprender»
V+ TVI
Hoje às 11:52
Fábio Paím esclarece proximidade com Jéssica Vieira: «Sou um miúdo muito carente»
Dois às 10
Hoje às 11:47
Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir
Big Brother
Hoje às 10:27
«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio
Big Brother
Hoje às 13:10
Big Brother - Gala - 18 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção
Big Brother
Hoje às 00:44
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?
Big Brother
Há 3h e 4min
Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»
Big Brother
Há 2h e 49min
Dois às 10 - Da glória à prisão: A ascenção e queda de Fábio Paim
Dois às 10
Hoje às 09:50
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 18 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 52min
Cláudio Ramos comenta detalhe no visual de Cristina Ferreira. «Sou ao contrário do que todos pensam», responde a apresentadora
Dois às 10
Hoje às 13:22
TVI Jornal - 18 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Equipa da TVI fica isolada em aldeia de Arganil devido a chamas sem conseguir escapar
Dois às 10
Hoje às 12:37
Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou
Dois às 10
Hoje às 12:08
Fábio Paím faz balanço da experiência no «Big Brother Verão»: «Vou ser agradecido toda a vida»
Dois às 10
Hoje às 12:08
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10