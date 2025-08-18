O Secret Story está de volta!
TVI - Em cima da hora - 18 de agosto de 2025

Há 3h e 52min
TVI - Em cima da hora - 18 de agosto de 2025 - TVI

Com Miguel Fernandes.

Mais Vistos

03:45

«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio

Big Brother
Hoje às 13:10
1

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Big Brother
Hoje às 10:27
2

Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Big Brother
Hoje às 10:10
3
01:01

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

Big Brother
Há 3h e 4min
4
02:29

«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite

Big Brother
Há 3h e 22min
5
06:52

«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 08:05
6
EM DESTAQUE

“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente

Big Brother
Hoje às 11:48

«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 10:09

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

Novelas
Hoje às 10:15

O gesto na homenagem a Diogo Jota em Inglaterra que emocionou os adeptos: «Os clubes portugueses deviam aprender»

V+ TVI
Hoje às 11:52

Fábio Paím esclarece proximidade com Jéssica Vieira: «Sou um miúdo muito carente»

Dois às 10
Hoje às 11:47

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Big Brother
Hoje às 10:27

TVI PLAYER

«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio

Big Brother
Hoje às 13:10

Big Brother - Gala - 18 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

Big Brother
Hoje às 00:44

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

Big Brother
Há 3h e 4min

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

Big Brother
Há 2h e 49min

Dois às 10 - Da glória à prisão: A ascenção e queda de Fábio Paim

Dois às 10
Hoje às 09:50
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 18 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 52min

Cláudio Ramos comenta detalhe no visual de Cristina Ferreira. «Sou ao contrário do que todos pensam», responde a apresentadora

Dois às 10
Hoje às 13:22

TVI Jornal - 18 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Equipa da TVI fica isolada em aldeia de Arganil devido a chamas sem conseguir escapar

Dois às 10
Hoje às 12:37

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

Dois às 10
Hoje às 12:08

Fábio Paím faz balanço da experiência no «Big Brother Verão»: «Vou ser agradecido toda a vida»

Dois às 10
Hoje às 12:08
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
