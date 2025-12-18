Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI - Em cima da hora - 18 de dezembro de 2025

Há 1h e 54min
TVI - Em cima da hora - 18 de dezembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Este mercado de Natal em Portugal está a chamar a atenção no estrangeiro - e é fácil perceber porquê

V+ TVI
Ontem às 10:11
1
02:51

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Secret Story
Hoje às 02:29
2

Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Dois às 10
Hoje às 08:51
3

A minha mulher revelou o meu segredo na noite de Natal: «Humilhou-me perante toda a família»

V+ TVI
Ontem às 18:12
4

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
15 dez, 11:42
5

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Dois às 10
16 dez, 15:26
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Novo reality show da TVI tem personalidades que ninguém está à espera. E uma já é conhecida, revelou Maria Botelho Moniz

Dois às 10
Há 3h e 29min

Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Secret Story
Há 2h e 56min

Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio»

Secret Story
Há 3h e 47min

Esta beldade portuguesa está a deixar os americanos rendidos: «Não deixa ninguém indiferente»

V+ TVI
Há 3h e 40min

Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Secret Story
Hoje às 11:24

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Novelas
Ontem às 08:56

TVI PLAYER

Liliana revela estratégia que tinha planeada com o ex-noivo Zé: «Ele ia fingir que...»

Secret Story
Hoje às 11:31

Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:58

«És tão linda»: Pedro e Marisa perdidamente apaixonados debaixo dos lençóis

Secret Story
Hoje às 10:19

A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina

A Protegida
Ontem às 23:13

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Dois às 10
Há 3h e 33min

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

Secret Story
Há 2h e 28min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”

Dois às 10
Há 42 min

TVI - Em cima da hora - 18 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 54min

TVI Jornal - 18 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 56min

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

Dois às 10
Há 3h e 21min

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Dois às 10
Há 3h e 33min

Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente

Dois às 10
Hoje às 11:49
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Ontem às 11:08

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Novelas
Ontem às 15:02

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Novelas
Ontem às 14:34

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Novelas
Ontem às 09:31