TVI - Em cima da hora - 18 de setembro de 2025
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»
Secret Story
Hoje às 13:04
1
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
Dois às 10
16 set, 17:00
2
Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber
Big Brother
9 abr, 12:20
3
Três polícias morreram e dois ficaram gravemente feridos após tiroteio. O atirador foi morto
V+ TVI
Hoje às 16:08
4
Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes
V+ TVI
Ontem às 10:47
5
02:08
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
Secret Story
Hoje às 15:06
6
EM DESTAQUE
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente
Secret Story
Hoje às 16:31
Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo
Dois às 10
Hoje às 15:38
Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo
Novelas
Hoje às 15:10
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave
Novelas
Hoje às 10:25
Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral
Secret Story
Hoje às 15:47
Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada
Secret Story
Hoje às 13:08
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
Dois às 10
Hoje às 11:55
A Protegida: Desesperada e com medo, Anita pede ajuda a Mónica
A Protegida
Ontem às 23:30
Mulher salta da janela de um primeiro andar para fugir do marido que a ameaçava com uma faca
TVI Jornal
Hoje às 13:02
A Fazenda: Alex aparece à porta de Júlia com uma revelação estrondosa
A Fazenda
Ontem às 22:25
Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»
Secret Story
Há 1h e 19min
A ACONTECER
Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam
Dois às 10
Hoje às 15:54
José Mourinho: «A minha promessa é clara: vou viver para o Benfica»
CNN Breaking News
Hoje às 15:47
TVI - Em cima da hora - 18 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 18 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa
Dois às 10
Hoje às 12:10
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
Dois às 10
Hoje às 11:55
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida
Novelas
Hoje às 08:52
Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo
Novelas
Hoje às 09:55
Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade
Novelas
Hoje às 12:36
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
Hoje às 10:24
Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»
Novelas
Hoje às 09:36
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa
Novelas
Hoje às 09:28