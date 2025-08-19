TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
TVI - Em cima da hora - 19 de agosto de 2025
Há 3h e 37min
Com Miguel Fernandes.
Mais Vistos
Morreu a rainha do jet set português: «Vai ser sempre lembrada»
V+ TVI
Ontem às 17:55
1
Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro
Big Brother
Hoje às 10:49
2
«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 10:09
3
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
Dois às 10
Ontem às 15:30
4
02:39
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro
Big Brother
Hoje às 12:35
5
Afonso Leitão ‘desaparece’ após Jéssica Vieira expor pormenores sobre o polémico fim de namoro
Big Brother
28 mai, 16:15
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Marco Costa emociona Internet com declaração profunda. O motivo? É o mais especial de sempre
Big Brother
Há 1h e 28min
«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites
Novelas
Há 1h e 30min
Katia Aveiro 'ignora' noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: «Se a Katia não fala, não é verdade!»
Dois às 10
Há 2h e 43min
Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»
Dois às 10
Hoje às 10:53
Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano
V+ TVI
Hoje às 12:40
Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído
Big Brother
Hoje às 11:49
TVI PLAYER
Música de Afonso e Jéssica soa na casa: entre lágrimas, o ex-casal canta abraçado e aos gritos
Big Brother
Hoje às 09:13
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro
Big Brother
Hoje às 12:35
«Ele destruiu-me e eu idolatrava-o»: vencedor do Big Brother na mira das críticas de Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 12:54
O olhar não engana: Enquanto Jéssica e Afonso cantam juntos, a cara de Miranda é impagável
Big Brother
Há 1h e 58min
Estalou o verniz entre Ana Duarte e Catarina Miranda: E o motivo? Não poderia ser mais "fútil"
Big Brother
Há 1h e 29min
Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão
Dois às 10
Hoje às 12:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Inédito! Final do Big Brother Verão vai fazer história e todos estão convidados
Há 22 min
TVI - Em cima da hora - 19 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 37min
Cláudio Ramos tem uma cicatriz na testa. E nunca iria adivinhar o motivo
Dois às 10
Hoje às 13:18
TVI Jornal - 19 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão
Dois às 10
Hoje às 12:50
Pai faz homenagem ao padrasto do filho: «Tem sido o meu braço direito»
Dois às 10
Hoje às 12:08
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10