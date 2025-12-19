TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 19 de dezembro de 2025
Há 3h e 18min
Com Conceição Queiroz.
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»
Secret Story
Hoje às 11:49
1
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»
Secret Story
17 dez, 09:53
2
Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»
Dois às 10
Hoje às 10:27
3
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»
Secret Story
Há 1h e 52min
4
Bruna e Sandro entram em confronto
Dois às 10
Hoje às 10:26
5
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo
Secret Story
28 out, 15:53
6
Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»
Secret Story
Hoje às 10:23
Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê
Novelas
Hoje às 10:30
Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal
Dois às 10
Hoje às 09:30
"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda
Novelas
Hoje às 10:08
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»
Secret Story
Há 1h e 52min
Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável
Novelas
Hoje às 10:12
Última Hora - 9 feridos em ataque à faca
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 52min
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...
Secret Story
Há 1h e 16min
Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos
Secret Story
Hoje às 10:10
Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"
Secret Story
Há 43 min
A Protegida: JD é encontrado
A Protegida
Ontem às 23:10
TVI - Em cima da hora - 19 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 18min
TVI Jornal - 19 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Atropelou um jovem e não prestou ajuda por estar 'apertado' dos intestinos. Chegou a casa, foi à casa de banho e adormeceu consciente do que tinha feito
Dois às 10
Hoje às 12:51
Eis o que se sabe sobre o português que matou o físico Nuno Loureiro
Dois às 10
Hoje às 12:31
Rui perdeu o filho de sete meses e a mulher. Apesar da dor, é isto que o conforta
Dois às 10
Hoje às 11:57
“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu
Dois às 10
Hoje às 11:56
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
Ontem às 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
17 dez, 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Ontem às 16:04
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
Ontem às 15:46
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
Ontem às 15:45
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
Ontem às 09:40