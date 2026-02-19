Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 19 de fevereiro de 2026

Há 3h e 18min
Com Conceição Queiroz.

06:10

À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu

1ª Companhia
Hoje às 12:14
1
02:55

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

Dois às 10
Hoje às 12:56
2
03:06

Lágrimas sem fim. Instrutor Andrade despede-se dos recrutas: «Quando perderem o Norte...»

1ª Companhia
Hoje às 12:46
3
01:39

Como nunca o viu: Instrutor Joaquim quase perde a compostura e tece bonitas palavras aos recrutas

1ª Companhia
Hoje às 12:48
4
00:39

Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa

Dois às 10
Hoje às 12:37
5

Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira

Dois às 10
Ontem às 15:57
6
EM DESTAQUE

À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu

Dois às 10
Há 3h e 23min

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Novelas
Há 1h e 53min

Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

1ª Companhia
Hoje às 12:34

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Dois às 10
Há 3h e 4min

Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 2h e 18min

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Dois às 10
Ontem às 17:00

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

1ª Companhia
Há 39 min

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

1ª Companhia
Há 50 min

Filipe Delgado faz pedido inusitado ao Comandante com o apoio do Instrutor

1ª Companhia
Há 1h e 8min

inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se

1ª Companhia
Hoje às 10:35

Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Já começaram as despedidas. Recrutas ficam de lágrimas nos olhos com o discurso deste Instrutor

1ª Companhia
Há 1h e 14min
Ganhou a lotaria com o dinheiro dos outros — agora enfrenta a justiça

A Sentença
Há 52 min

Rita Pereira mostra reação ao sismo no estúdio das novelas

Dois às 10
Há 3h e 12min

TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Novelas
Hoje às 10:28

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Hoje às 08:58

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Novelas
Há 3h e 1min

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Novelas
Há 2h e 9min

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Novelas
Hoje às 09:33