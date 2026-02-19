TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 19 de fevereiro de 2026
Há 3h e 18min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
06:10
À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu
1ª Companhia
Hoje às 12:14
1
02:55
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Hoje às 12:56
2
03:06
Lágrimas sem fim. Instrutor Andrade despede-se dos recrutas: «Quando perderem o Norte...»
1ª Companhia
Hoje às 12:46
3
01:39
Como nunca o viu: Instrutor Joaquim quase perde a compostura e tece bonitas palavras aos recrutas
1ª Companhia
Hoje às 12:48
4
00:39
Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Hoje às 12:37
5
Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira
Dois às 10
Ontem às 15:57
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu
Dois às 10
Há 3h e 23min
«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs
Novelas
Há 1h e 53min
Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado
1ª Companhia
Hoje às 12:34
Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa
Dois às 10
Há 3h e 4min
Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 2h e 18min
Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica
Dois às 10
Ontem às 17:00
TVI PLAYER
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
1ª Companhia
Há 39 min
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
1ª Companhia
Há 50 min
Filipe Delgado faz pedido inusitado ao Comandante com o apoio do Instrutor
1ª Companhia
Há 1h e 8min
inédito: O Instrutor Chefe pergunta a Rui pela enfermeira Catarina e o comandante José Moutinho ri-se
1ª Companhia
Hoje às 10:35
Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Já começaram as despedidas. Recrutas ficam de lágrimas nos olhos com o discurso deste Instrutor
1ª Companhia
Há 1h e 14min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Ganhou a lotaria com o dinheiro dos outros — agora enfrenta a justiça
A Sentença
Há 52 min
Rita Pereira mostra reação ao sismo no estúdio das novelas
Dois às 10
Há 3h e 12min
TVI - Em cima da hora - 19 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 18min
TVI Jornal - 19 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Hoje às 12:56
Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa
Dois às 10
Hoje às 12:37
Mais
NOVELAS
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Hoje às 10:28
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Hoje às 08:58
Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»
Novelas
Há 3h e 1min
«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs
Novelas
Há 1h e 53min
Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas
Novelas
Há 2h e 9min
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Hoje às 09:33