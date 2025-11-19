TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 19 de novembro de 2025
Há 3h e 32min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
17 nov, 12:16
1
02:47
Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»
Secret Story
Hoje às 11:36
2
04:16
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
Secret Story
Hoje às 10:18
3
02:43
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»
Secret Story
Hoje às 12:52
4
01:07
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca
Secret Story
Hoje às 12:23
5
01:46
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
Secret Story
Hoje às 11:50
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Secret Story
Ontem às 23:41
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»
Secret Story
Ontem às 19:38
David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar
Novelas
Ontem às 19:30
Tinha casamento marcado quando conheci o amor da minha vida: «Cancelei tudo dois meses antes»
V+ TVI
Hoje às 09:27
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas
Secret Story
Ontem às 16:37
Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário
Dois às 10
Hoje às 09:06
TVI PLAYER
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»
Secret Story
Hoje às 12:52
Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:40
Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham»
Secret Story
Há 1h e 51min
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
Secret Story
Hoje às 10:18
A Protegida: Dois anos depois, Carlota vê Hector como seu pai
A Protegida
Ontem às 23:15
Terra Forte: Maria de Fátima está disposta a levar Flor a tribunal?
Terra Forte
Ontem às 22:10
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Quando a memória volta… mas a pessoa muda
A Sentença
Há 43 min
TVI - Em cima da hora - 19 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 32min
TVI Jornal - 19 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Agentes da PSP do centro de Lisboa terão agredido, violado e sodomizado dois homens na esquadra
Dois às 10
Hoje às 12:56
Após uma vida de violência, Paula deseja ao agressor «muita sorte, saúde e uma vida boa»
Dois às 10
Hoje às 12:19
«Se estivesse ficado com ele já estaria num caixão». O namoro de sonho que acabou num pesadelo
Dois às 10
Hoje às 12:05
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:23
Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?
Novelas
Hoje às 09:34
«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento
Novelas
Há 1h e 58min
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
Há 2h e 31min
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
Ontem às 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:38