Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Semanário «Nascer do Sol» - Mário Ramires garante: «Muita informação de qualidade»

TVI Jornal
Há 3h e 59min

TVI Jornal - 19 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

Dois às 10
Hoje às 11:56

André procurou o pai durante 10 anos, mas não encontrou o que esperava

Dois às 10
Hoje às 11:50

«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:46

Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»

Dois às 10
Hoje às 11:46

Proximidade entre Liliana e Fábio gera polémica: «Ela chora com sentimento de culpa»

Dois às 10
Hoje às 11:45

Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»

Dois às 10
Hoje às 11:34

Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»

Dois às 10
Hoje às 11:29

«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:23

Ex-concorrente reage ao primeiro beijo na boca do «Secret Story 9»: «Há pessoas que estão loucas»

Dois às 10
Hoje às 11:22

Renata Reis aponta o expulso mais provável do «Secret Story 9»: «Tenho a certeza que é o…»

Dois às 10
Hoje às 11:19

Mais Vistos

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Secret Story
Hoje às 11:20
1

A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida

V+ TVI
Ontem às 10:00
2

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Secret Story
Hoje às 10:34
3

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Secret Story
Ontem às 18:39
4
01:11

Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais

Secret Story
Hoje às 00:23
5

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Big Brother
15 jun, 18:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Secret Story
Hoje às 11:28

André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo

Dois às 10
Há 3h e 54min

Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia

Novelas
Há 3h e 19min

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Novelas
Há 2h e 32min

Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

Dois às 10
Hoje às 10:00

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Secret Story
Há 2h e 43min

TVI PLAYER

Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»

Dois às 10
Hoje às 11:16

Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

«Achei que os ias ter no sítio»: Dylan critica postura de Fábio

Secret Story
Há 1h e 26min

«Falso» e «otário»: Pedro recebe duras críticas e acaba a chorar: «Não posso respirar»

Secret Story
Há 1h e 49min

As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si

Secret Story
Hoje às 00:28

«Apetecia-me dar-lhe duas chapadas»: Fábio roído de ciúmes de Liliana e Pedro

Secret Story
Há 56 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Semanário «Nascer do Sol» - Mário Ramires garante: «Muita informação de qualidade»

TVI Jornal
Há 3h e 59min

TVI Jornal - 19 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

Dois às 10
Hoje às 11:56

André procurou o pai durante 10 anos, mas não encontrou o que esperava

Dois às 10
Hoje às 11:50

«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:46

Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»

Dois às 10
Hoje às 11:46
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Novelas
Hoje às 09:17

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Novelas
Hoje às 08:41

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Novelas
Hoje às 10:38

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
Hoje às 09:52

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Novelas
Hoje às 11:27

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Novelas
Hoje às 10:27