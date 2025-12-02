TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 2 de dezembro de 2025
Há 1h e 37min
Com Conceição Queiroz.
Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista
Dois às 10
Hoje às 09:43
Constança Cunha e Sá
Dois às 10
Hoje às 09:31
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
V+ TVI
Ontem às 18:43
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 10:58
Zé e Liliana do Secret Story
Dois às 10
6 out, 08:46
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 10:42
TVI de luto com morte de jornalista de grande referência
V+ TVI
Hoje às 10:28
Aos 85 anos, é comparada a Cristiano Ronaldo. Joaquina é, talvez, uma das mulheres mais extraordinárias que vai conhecer
Dois às 10
Há 2h e 50min
Vem aí em «A Protegida»: Margarida despede-se do ginásio e há uma razão forte
Novelas
Hoje às 11:00
Troca de acusações continua fora do «Secret Story». Vera responde a Dylan: «Mais vergonha tinha eu»
Dois às 10
Hoje às 09:24
Este é o truque infalível para secar a roupa no inverno sem máquina de secar
V+ TVI
Hoje às 11:23
Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível
Secret Story
Hoje às 10:58
Secret Story 9 - Extra - 2 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A Protegida: JD lembra-se de Mariana?
A Protegida
Hoje às 00:20
Reconstituição revela novos pormenores sobre o acidente que matou seis jovens em Lisboa
Jornal Nacional
Ontem às 20:01
Dois às 10 — Dylan revela descoberta sobre Vera e mostra-se em choque
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025
Secret Story
30 nov, 21:25
Secret Story 9 - Especial - 1 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Quer ver o Moreirense x Benfica ao vivo? A TVI Pass leva-o ao estádio!
Há 1h e 4min
TVI - Em cima da hora - 2 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 37min
Imagens chocantes: homem persegue ex-companheira e tenta provocar despiste com filho do casal dentro do carro
Dois às 10
Há 2h e 30min
TVI Jornal - 2 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 39min
Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down
Dois às 10
Há 3h e 22min
Com 24 anos, ajuda da mãe a sustentar a casa. Jovem emociona com discurso- «Estas são as minhas pessoas, a minha força, são quem me impulsiona para ser melhor»
Dois às 10
Há 3h e 31min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 09:44
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
Ontem às 18:08
Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão
Novelas
Ontem às 08:40
«Estou a viver um sonho»: Liliana Santos vive fase feliz
Novelas
Ontem às 16:20
Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural
Novelas
30 nov, 08:37
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 15:03