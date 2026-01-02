Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
TVI - Em cima da hora - 2 de janeiro de 2026

Há 2h e 42min
TVI - Em cima da hora - 2 de janeiro de 2026 - TVI

Com Miguel Fernandes.

02:58

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

Dois às 10
Hoje às 10:04
1
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

Dois às 10
Hoje às 11:27
2

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
3

Ex-namorada de Maycon revela detalhe relevante sobre o desaparecimento do ex-concorrente. E faz pedido urgente

Secret Story
Hoje às 09:41
4

Liliana ainda não tinha saído do «Secret Story» e já tinha uma mensagem de Zé. O conteúdo era tudo o que não esperava

Dois às 10
Há 3h e 50min
5

Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Dois às 10
Hoje às 10:51
6
Cantores, atores e modelos: Todos os nomes da terceira recruta da Primeira Companhia

1ª Companhia
Ontem às 23:19

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

1ª Companhia
Hoje às 08:44

Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante

Novelas
Hoje às 10:50

Maycon tinha viagem planeada com pessoa especial para 2026: A confissão que fez horas antes de desaparecer

Secret Story
Há 3h e 54min

1ª Companhia - Estreia - 1 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

Secret Story
Ontem às 21:25

Ex-concorrente da Casa dos Segredos desaparecido há dois dias: carro onde seguia foi encontrado no fundo do mar na Nazaré

TVI Jornal
Há 2h e 54min
TVI Jornal - 2 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 44min

Morto à facada pelo cunhado na noite de passagem de ano

Dois às 10
Hoje às 12:40

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

Dois às 10
Hoje às 12:25

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Novelas
Hoje às 09:00

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Novelas
29 dez 2025, 13:33

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Novelas
Hoje às 10:28

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Novelas
Hoje às 11:21

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Novelas
Hoje às 09:59

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
Hoje às 10:09