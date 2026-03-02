TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 2 de março de 2026
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»
Secret Story
Hoje às 12:34
1
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar
Secret Story
17 dez 2025, 12:30
2
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
Há 3h e 46min
3
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz
Secret Story
Hoje às 09:53
4
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
Secret Story
21 fev, 20:20
5
Bruno de Carvalho anuncia e chora morte: «É apenas um até já»
Dois às 10
Há 2h e 16min
6
EM DESTAQUE
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal
Secret Story
Há 3h e 44min
Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»
Dois às 10
Há 3h e 31min
Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la
Novelas
Hoje às 11:22
Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»
Dois às 10
Há 3h e 17min
Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País
Dois às 10
Hoje às 10:36
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
Há 3h e 46min
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:30
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
Secret Story
Hoje às 12:18
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
28 fev, 20:03
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico
Amor à Prova
28 fev, 23:05
Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro»
Secret Story
Há 1h e 6min
Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação
Dois às 10
Hoje às 11:49
A ACONTECER
Os ricos também choram - Veja o episódio aqui
Os ricos também choram
Há 31 min
TVI - Em cima da hora - 2 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 2 de março de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses
Dois às 10
Hoje às 12:05
Casal jovem enfrenta pesadelo ao receber diagnóstico de leucemia da filha de três meses
Dois às 10
Hoje às 11:58
Patrícia sobre diagnóstico da filha: “Quando soube, berrei e dei murros contra a parede”
Dois às 10
Hoje às 11:51
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva
Novelas
Hoje às 09:33
É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações
Novelas
28 fev, 08:35
«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão
Novelas
28 fev, 08:30
O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»
Novelas
Ontem às 14:20
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna
Novelas
Ontem às 16:02