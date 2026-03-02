Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 2 de março de 2026

Hoje às 14:00
TVI - Em cima da hora - 2 de março de 2026

Com Conceição Queiroz.

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Secret Story
Hoje às 12:34
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Secret Story
17 dez 2025, 12:30
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Há 3h e 46min
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Secret Story
Hoje às 09:53
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Secret Story
21 fev, 20:20
Bruno de Carvalho anuncia e chora morte: «É apenas um até já»

Dois às 10
Há 2h e 16min
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Secret Story
Há 3h e 44min

Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»

Dois às 10
Há 3h e 31min

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la

Novelas
Hoje às 11:22

Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»

Dois às 10
Há 3h e 17min

Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Dois às 10
Hoje às 10:36

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Há 3h e 46min

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:30

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé

Secret Story
Hoje às 12:18

Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado

Em Família
28 fev, 20:03

Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico

Amor à Prova
28 fev, 23:05

Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro»

Secret Story
Há 1h e 6min

Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação

Dois às 10
Hoje às 11:49
Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 31 min

TVI Jornal - 2 de março de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses

Dois às 10
Hoje às 12:05

Casal jovem enfrenta pesadelo ao receber diagnóstico de leucemia da filha de três meses

Dois às 10
Hoje às 11:58

Patrícia sobre diagnóstico da filha: “Quando soube, berrei e dei murros contra a parede”

Dois às 10
Hoje às 11:51
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
27 fev, 09:40

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Novelas
Hoje às 09:33

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Novelas
28 fev, 08:35

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Novelas
28 fev, 08:30

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Novelas
Ontem às 14:20

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

Novelas
Ontem às 16:02