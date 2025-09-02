TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 2 de setembro de 2025
Há 3h e 58min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
Ontem às 13:23
1
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
2
Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos
Big Brother
Há 1h e 34min
3
Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum
Big Brother
21 jul, 11:48
4
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
Dois às 10
Ontem às 12:22
5
Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer
Big Brother
3 jun, 15:01
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»
Big Brother
Há 1h e 0min
De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura
Novelas
Hoje às 10:10
Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é
V+ TVI
Há 1h e 49min
A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»
Dois às 10
Há 2h e 56min
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões
V+ TVI
Há 40 min
Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia
Big Brother
Há 15 min
TVI PLAYER
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada
Big Brother
Ontem às 22:02
A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida
A Protegida
Ontem às 23:30
Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves
Dois às 10
Hoje às 10:32
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»
Big Brother
Hoje às 12:10
Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
A Fazenda: Joel consegue fugir à polícia
A Fazenda
Ontem às 22:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta
A Sentença
Há 2h e 4min
TVI - Em cima da hora - 2 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 58min
TVI Jornal - 2 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
Dois às 10
Hoje às 12:50
«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 12:48
O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:20
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia
Novelas
Hoje às 10:17
Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo
Novelas
Hoje às 09:59
De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura
Novelas
Hoje às 10:10
Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»
Novelas
Hoje às 10:51
Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo
Novelas
Hoje às 09:55
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?
Novelas
Hoje às 09:30