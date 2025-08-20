TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 20 de agosto de 2025
Há 3h e 54min
Com Miguel Fernandes.
Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano
V+ TVI
Ontem às 12:40
1
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
Dois às 10
18 ago, 15:30
2
«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira
Big Brother
Hoje às 11:01
3
Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer
Big Brother
3 jun, 15:01
4
Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração
Dois às 10
18 ago, 18:00
5
«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites
Novelas
Ontem às 16:12
6
Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente
Big Brother
Há 1h e 37min
Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso
Dois às 10
Há 3h e 29min
Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?
Novelas
Há 3h e 4min
João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender
Big Brother
Há 1h e 32min
Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 19:14
Irmã de Renato Seabra, condenado pela morte de Carlos Castro, torna-se figura pública pelo seu trabalho. Saiba quem é
V+ TVI
Hoje às 12:02
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas
Big Brother
Hoje às 10:52
Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...»
Big Brother
Hoje às 10:44
Big Brother - Extra - 19 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 23:55
Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»
Big Brother
Há 3h e 1min
A Protegida: JD descobre quem é a sua filha
A Protegida
Ontem às 23:15
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro
Big Brother
Ontem às 12:35
TVI - Em cima da hora - 20 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 54min
TVI Jornal - 20 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Jovens provocam incêndio na praia
Dois às 10
Hoje às 12:40
Homem ateia oito incêndios em menos de uma semana sem motivo aparente
Dois às 10
Hoje às 12:38
Enquanto lutava contra o segundo cancro, Ivete descobriu a traição do marido
Dois às 10
Hoje às 12:12
Ivete, sobrevivente de um cancro, oferece presente muito especial a Cristina e Cláudio
Dois às 10
Hoje às 12:04
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10