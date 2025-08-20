O Secret Story está de volta!
TVI - Em cima da hora - 20 de agosto de 2025

Há 3h e 54min
TVI - Em cima da hora - 20 de agosto de 2025 - TVI

Com Miguel Fernandes.

Mais Vistos

Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano

V+ TVI
Ontem às 12:40
1

O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos

Dois às 10
18 ago, 15:30
2

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Big Brother
Hoje às 11:01
3

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

Big Brother
3 jun, 15:01
4

Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração

Dois às 10
18 ago, 18:00
5

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Novelas
Ontem às 16:12
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Big Brother
Há 1h e 37min

Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

Dois às 10
Há 3h e 29min

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Novelas
Há 3h e 4min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Big Brother
Há 1h e 32min

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 19:14

Irmã de Renato Seabra, condenado pela morte de Carlos Castro, torna-se figura pública pelo seu trabalho. Saiba quem é

V+ TVI
Hoje às 12:02

TVI PLAYER

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Big Brother
Hoje às 10:52

Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...»

Big Brother
Hoje às 10:44

Big Brother - Extra - 19 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 23:55

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

Big Brother
Há 3h e 1min

A Protegida: JD descobre quem é a sua filha

A Protegida
Ontem às 23:15

Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro

Big Brother
Ontem às 12:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 20 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 54min

TVI Jornal - 20 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Jovens provocam incêndio na praia

Dois às 10
Hoje às 12:40

Homem ateia oito incêndios em menos de uma semana sem motivo aparente

Dois às 10
Hoje às 12:38

Enquanto lutava contra o segundo cancro, Ivete descobriu a traição do marido

Dois às 10
Hoje às 12:12

Ivete, sobrevivente de um cancro, oferece presente muito especial a Cristina e Cláudio

Dois às 10
Hoje às 12:04
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
