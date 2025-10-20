Ganhe bilhetes para o jogo Moreirense FC x FC Porto
TVI - Em cima da hora - 20 de outubro de 2025

Há 2h e 38min
TVI - Em cima da hora - 20 de outubro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Secret Story
2 out, 11:41
Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

Secret Story
Há 1h e 57min
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Novelas
Hoje às 11:03
08:15

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

Secret Story
Hoje às 08:44
O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

Secret Story
Há 2h e 32min
É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

Novelas
4 mar, 11:13
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Secret Story
Hoje às 09:55

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

Dois às 10
Hoje às 10:58

Mãe de João Monteiro apoia publicamente Cristina Ferreira em momento importante: «Qualquer mãe gostaria de ter uma nora como a Cristina»

V+ TVI
Há 2h e 9min

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Novelas
Há 3h e 47min

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Novelas
Hoje às 11:53

Secret Story 9 - Gala - 19 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Pedro é um 'badameco' nas mãos de Liliana? Marisa parece achar que sim

Secret Story
Há 1h e 9min

O assunto do momento: Veja as imagens completas do conflito entre Vera e Dylan

Secret Story
Há 1h e 38min

Dois às 10 - Expulsa do «Secret Story», Joana reage à polémica entre Vera e Dylan

Dois às 10
Hoje às 09:58

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

Secret Story
Hoje às 01:39
TVI Jornal - 20 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 40min

Bebé é deixado à porta dos bombeiros. E aquilo que trazia ninguém esperava

Dois às 10
Há 3h e 50min

Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»

Dois às 10
Hoje às 12:21

Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»

Dois às 10
Hoje às 12:21

Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 12:08
«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Novelas
Hoje às 08:10

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

Novelas
13 out, 09:30

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Novelas
Ontem às 08:30

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
17 out, 17:03

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Novelas
18 out, 14:12