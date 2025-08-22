TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 22 de agosto de 2025
Há 3h e 28min
Com Miguel Fernandes.
Tragédia em família: mulher mata marido e dois filhos antes de se suicidar
V+ TVI
Hoje às 10:02
1
Espanha 'fecha' praia popular após descoberta de criatura marinha mortal
V+ TVI
Hoje às 11:00
2
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma
Big Brother
Ontem às 09:38
3
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
Big Brother
Ontem às 09:52
4
Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos
Dois às 10
Ontem às 10:21
5
01:44
Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa
Big Brother
Há 1h e 18min
6
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»
Big Brother
Hoje às 11:30
Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»
Big Brother
Há 29 min
Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante
Novelas
Há 1h e 46min
Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água
Big Brother
Há 1h e 46min
Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet
Big Brother
Hoje às 10:12
Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»
V+ TVI
Há 27 min
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país
Big Brother
Ontem às 21:57
Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa
Big Brother
Há 1h e 18min
A Protegida: Mariana revela a Hector que tem uma filha
A Protegida
Ontem às 23:15
Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?»
Big Brother
Hoje às 12:32
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»
Big Brother
Hoje às 11:47
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Ontem às 22:40
TVI - Em cima da hora - 22 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 28min
TVI Jornal - 22 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Jovem de 18 anos baleado à saída das festas populares da cidade
Dois às 10
Hoje às 12:58
Aos 25 anos, Helena enfrentou um cancro devastador. E tudo começou com uma simples dor na perna
Dois às 10
Hoje às 12:13
Incêndio devora 40 anos de história: Fernando viu o seu negócio reduzir-se a cinzas
Dois às 10
Hoje às 11:54
Cristina Ferreira espantada com nova atividade de Rui de Sá: «Ele trabalha lá?»
Dois às 10
Hoje às 11:25
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10