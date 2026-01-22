TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 22 de janeiro de 2026
Há 2h e 35min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Este famoso ex-jogador do Porto deixou a mulher para casar com a sobrinha e esse amor já deu frutos
V+ TVI
Ontem às 16:03
1
01:08
Filipe Delgado confunde som de fogo de artifício com tiros e o momento torna-se viral
1ª Companhia
Ontem às 21:23
2
«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual
Dois às 10
Hoje às 11:41
3
Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro
1ª Companhia
Hoje às 11:57
4
Inês
Dois às 10
5 jan, 12:04
5
"Se passasses por mim, não sei se te conhecia": Cristina Ferreira incrédula com mudança de ex-concorrente do Big Brother
Dois às 10
16 jul 2025, 11:38
6
EM DESTAQUE
Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro
1ª Companhia
Hoje às 11:57
O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»
Dois às 10
Há 1h e 58min
Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha
Novelas
Hoje às 10:00
Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade
Novelas
Hoje às 11:54
A mensagem da mãe de Afonso Leitão para Catarina Miranda que está a dar que falar
V+ TVI
Hoje às 12:19
Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»
1ª Companhia
Hoje às 12:23
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris é confrontado com o que sente por Alice
Amor à Prova
Ontem às 22:10
1ª Companhia - Extra - 22 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Maria de Fátima chantageia Flor com vídeo escaldante
Terra Forte
Ontem às 23:00
Criança de cinco anos detida quando regressava da escola nos EUA. Saiba o que se passou
TVI Jornal
Há 2h e 20min
Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?
Amor à Prova
20 jan, 22:15
Sousa recusa-se a responder a raptores e enfrenta consequência inesperada
1ª Companhia
Há 33 min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 22 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 35min
TVI Jornal - 22 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 37min
Filha de conhecida atriz está desaparecida. Apelos multiplicam-se
Dois às 10
Há 3h e 46min
Mãe pede ajuda para a filha: “Estamos sem dinheiro para o resto”
Dois às 10
Hoje às 11:51
Pai revela como é conviver com a doença rara da filha: “Nós temos a certeza que os sintomas vão piorar e que ela vai ser dependente”
Dois às 10
Hoje às 11:49
Mafalda é a primeira criança diagnosticada em Portugal com esta síndrome rara
Dois às 10
Hoje às 11:40
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
Hoje às 10:38
Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha
Novelas
Hoje às 10:00
Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida
Novelas
Hoje às 10:19
«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado
Novelas
Há 1h e 33min
«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta
Novelas
Ontem às 15:25
Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David
Novelas
Hoje às 09:25