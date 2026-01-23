TVI PLAYER
Festas TVI
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
TVI - Em cima da hora - 23 de janeiro de 2026
Há 2h e 27min
Com Conceição Queiroz.
Inédito. Marcia Soares atualiza estado da relação com Francisco Monteiro
1ª Companhia
Ontem às 11:57
1
Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo
1ª Companhia
10 jan, 15:47
2
Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão
1ª Companhia
Hoje às 11:32
3
Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026
Dois às 10
20 jan, 16:30
4
Costa Verde
22 abr 2025, 11:07
5
Cláudio Ramos ajuda jovem com depressão grave que está sem dinheiro para cumprir um sonho
Dois às 10
Hoje às 12:11
6
Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão
1ª Companhia
Hoje às 11:32
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
Há 1h e 39min
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
Hoje às 10:41
Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»
1ª Companhia
Hoje às 12:06
«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado
V+ TVI
Há 2h e 8min
Separada de Vitó, Sónia Jesus faz um novo desabafo: «É a única forma de voltar a ser livre»
1ª Companhia
Ontem às 22:27
Amor à Prova: Amália e Carlos avançam com plano arriscado
Amor à Prova
Ontem às 22:05
Imperdível: Filipe Delgado quer mostrar talento icónico no espetáculo dos recrutas
1ª Companhia
Há 1h e 55min
Comandante Moutinho lança desafio inesperado aos recrutas
1ª Companhia
Há 2h e 0min
1ª Companhia - Extra - 23 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: Cris é confrontado com o que sente por Alice
Amor à Prova
21 jan, 22:10
Terra Forte: Flor entrega todo o império a Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:00
Ele tem outra família há 7 anos, mas nega o divórcio: O motivo é inacreditável!
A Sentença
Há 30 min
TVI - Em cima da hora - 23 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 27min
TVI Jornal - 23 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 29min
Mulher que não era vista há dois anos foi encontrada num cenário difícil de imaginar
Dois às 10
Há 3h e 44min
Comadre de Marco Paulo nega ida a tribunal
V+ Fama
Hoje às 11:58
Cláudio Ramos ajuda jovem sem dinheiro a cumprir sonho
Dois às 10
Hoje às 11:56
Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se
Novelas
Hoje às 08:59
Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado
Novelas
Hoje às 10:02
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
Hoje às 10:41
Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»
Novelas
Hoje às 10:28
Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas
Novelas
Ontem às 16:43
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
Ontem às 10:38