TVI - Em cima da hora - 23 de outubro de 2025
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
V+ TVI
21 out, 14:27
1
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
V+ TVI
Hoje às 11:24
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
Ontem às 12:40
3
Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância
Dois às 10
Hoje às 12:53
4
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Secret Story
Hoje às 10:25
5
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos
Secret Story
Hoje às 12:18
6
Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?
Dois às 10
Hoje às 13:38
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio
Secret Story
Há 2h e 52min
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Novelas
Hoje às 10:15
Famoso ator de Hollywood surpreende ao revelar: «Sou um bocadinho português»
V+ TVI
Há 3h e 37min
Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?
Dois às 10
Hoje às 14:30
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial
Secret Story
Há 2h e 19min
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
Dois às 10
Hoje às 12:48
Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:10
Secret Story 9 - Extra - 23 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
Secret Story
Há 2h e 9min
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Secret Story
Ontem às 13:06
Soma e segue - Veja o episódio aqui
Soma e segue
Há 34 min
Herança em risco: filho acusa o pai de gastar fortuna por vingança
A Sentença
Há 1h e 45min
TVI - Em cima da hora - 23 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 23 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
Dois às 10
Hoje às 12:48
Suzana Garcia sobre o filho da vereadora da Câmara de Vagos: «Não tem noção de como o irmão de 18 anos vai olhar para ele»
Dois às 10
Hoje às 12:45
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha
Novelas
Hoje às 08:53
Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?
Novelas
Hoje às 09:50
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Novelas
Hoje às 10:15
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Ontem às 11:50
Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”
Novelas
Ontem às 10:44
Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos
Novelas
Hoje às 09:17