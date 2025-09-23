Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI - Em cima da hora - 23 de setembro de 2025

Há 3h e 6min
TVI - Em cima da hora - 23 de setembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

Dois às 10
Hoje às 10:16
1

Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços

Dois às 10
3 jul, 10:10
2

Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

Secret Story
Hoje às 12:18
3

Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"

V+ TVI
Ontem às 10:43
4

Ex-concorrente de realities morre em acidente trágico

Secret Story
Hoje às 12:15
5

Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos

V+ TVI
Ontem às 16:20
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Secret Story
Há 1h e 42min

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Dois às 10
Há 1h e 10min

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

Novelas
Há 1h e 50min

Dias depois de perder o segundo filho, Cláudia Nayara enfrenta novo desgosto

V+ TVI
Há 1h e 47min

Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

Secret Story
Há 31 min

Cristina Ferreira não abdica deste hábito que já se tornou uma necessidade: «Faz viver mais e melhor»

Dois às 10
Há 1h e 34min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Secret Story 9 - Especial - 22 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Mais próximos que nunca! Pedro faz massagem a Ana, num clima íntimo

Secret Story
Há 1h e 0min

Vera preocupada com aproximação de Fábio e Liliana: «Acho que te perdeste um bocado»

Secret Story
Há 1h e 10min

Vera confronta Fábio sobre Liliana! Veja o que o concorrente revelou

Secret Story
Há 1h e 11min

Leandro é frontal com Liliana: «Eu vi intimidade entre ti e o Fábio, sim»

Secret Story
Há 1h e 23min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 23 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 6min

TVI Jornal - 23 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Psicóloga analisa entrevista a Luís Miguel Militão: «Este homem é um perigo para o mundo»

Dois às 10
Hoje às 12:45

«Não está arrependido»: Psicóloga analisa testemunho de Militão e aponta motivo para o único momento em que se vê emoção

Dois às 10
Hoje às 12:45

Assista às primeiras imagens da entrevista exclusiva a Luís Miguel Militão

Dois às 10
Hoje às 12:41

Hugo perde o pai e guarda a mágoa de não ter qualquer registo com ele: «Nunca tivemos uma foto juntos»

Dois às 10
Hoje às 11:57
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

Novelas
Hoje às 09:00

Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

Novelas
Hoje às 11:01

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

Novelas
Há 2h e 36min

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

Novelas
Há 2h e 10min

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Novelas
Há 3h e 3min

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

Novelas
Hoje às 09:36