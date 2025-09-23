TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 23 de setembro de 2025
Há 3h e 6min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro
Dois às 10
Hoje às 10:16
1
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
2
Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet
Secret Story
Hoje às 12:18
3
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"
V+ TVI
Ontem às 10:43
4
Ex-concorrente de realities morre em acidente trágico
Secret Story
Hoje às 12:15
5
Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos
V+ TVI
Ontem às 16:20
6
EM DESTAQUE
Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois
Secret Story
Há 1h e 42min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo
Dois às 10
Há 1h e 10min
Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»
Novelas
Há 1h e 50min
Dias depois de perder o segundo filho, Cláudia Nayara enfrenta novo desgosto
V+ TVI
Há 1h e 47min
Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações
Secret Story
Há 31 min
Cristina Ferreira não abdica deste hábito que já se tornou uma necessidade: «Faz viver mais e melhor»
Dois às 10
Há 1h e 34min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Secret Story 9 - Especial - 22 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Mais próximos que nunca! Pedro faz massagem a Ana, num clima íntimo
Secret Story
Há 1h e 0min
Vera preocupada com aproximação de Fábio e Liliana: «Acho que te perdeste um bocado»
Secret Story
Há 1h e 10min
Vera confronta Fábio sobre Liliana! Veja o que o concorrente revelou
Secret Story
Há 1h e 11min
Leandro é frontal com Liliana: «Eu vi intimidade entre ti e o Fábio, sim»
Secret Story
Há 1h e 23min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 23 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 6min
TVI Jornal - 23 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Psicóloga analisa entrevista a Luís Miguel Militão: «Este homem é um perigo para o mundo»
Dois às 10
Hoje às 12:45
«Não está arrependido»: Psicóloga analisa testemunho de Militão e aponta motivo para o único momento em que se vê emoção
Dois às 10
Hoje às 12:45
Assista às primeiras imagens da entrevista exclusiva a Luís Miguel Militão
Dois às 10
Hoje às 12:41
Hugo perde o pai e guarda a mágoa de não ter qualquer registo com ele: «Nunca tivemos uma foto juntos»
Dois às 10
Hoje às 11:57
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?
Novelas
Hoje às 09:00
Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o
Novelas
Hoje às 11:01
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
Há 2h e 36min
Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável
Novelas
Há 2h e 10min
«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido
Novelas
Há 3h e 3min
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação
Novelas
Hoje às 09:36