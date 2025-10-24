TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 24 de outubro de 2025
Há 2h e 15min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
V+ TVI
Ontem às 11:24
1
Famosa atriz portuguesa morre aos 50 anos
V+ TVI
Hoje às 09:41
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
3
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
Dois às 10
Ontem às 16:45
4
Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»
Novelas
Hoje às 09:49
5
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos
Secret Story
Ontem às 12:18
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»
Secret Story
Hoje às 11:20
Já ouviu a música do genérico de «Terra Forte»? Os atores ficaram muitos surpreendidos
Novelas
Hoje às 11:23
Ele sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente
Secret Story
Há 3h e 23min
O meu namorado é lindo. E eu morro de ciúmes: “não consigo estar com ele em público”
V+ TVI
Hoje às 10:35
Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho
Dois às 10
Hoje às 09:16
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:52
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 23 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:30
Secret Story - Especial - 23 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:55
A Protegida: Isabel vê a maior assombração da sua vida
A Protegida
Ontem às 23:05
Bruna lança nova alcunha para Marisa Susana
Secret Story
Há 3h e 11min
Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas
Secret Story
Hoje às 11:42
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 24 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 15min
TVI Jornal - 24 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 17min
A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira
Dois às 10
Hoje às 12:11
«Preferias ter os imóveis ou dinheiro?»: Eduardo Ferreira responde a pergunta sobre a herança de Marco Paulo
Dois às 10
Hoje às 12:02
Eduardo Ferreira reage a pergunta sobre Marco Paulo: «Não posso responder a isso»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira sobre a sua relação com Marco Paulo: «Conheço muitas pessoas da produção e…»
Dois às 10
Hoje às 12:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado
Novelas
Hoje às 08:58
Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD
Novelas
Hoje às 10:24
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro
Novelas
Ontem às 18:21
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»
Novelas
Ontem às 18:32
«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida
Novelas
Ontem às 19:10
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 09:28