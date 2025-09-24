TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 24 de setembro de 2025
Há 2h e 19min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
Ontem às 14:30
1
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
2
Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público
Dois às 10
Hoje às 09:40
3
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
V+ TVI
Hoje às 09:35
4
Copos baços e riscados na máquina da loiça? Aprenda como mantê-los sempre brilhantes
V+ TVI
22 set, 12:38
5
Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»
Novelas
2 jun, 16:44
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Não me lembro de uma transformação tão impactante»: Cristina Ferreira impressionada com antes e depois de mulher marcada pelas drogas e prostituição
Dois às 10
Hoje às 12:19
O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»
V+ TVI
Há 1h e 8min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido
Novelas
Hoje às 11:00
Grávida? Bárbara Parada partilha vídeo com Francisco Monteiro e um comentário chama a atenção
Secret Story
Hoje às 09:42
Jéssica Antunes foi assaltada no dia do casamento: «Uma pessoa sabia exatamente que a minha mala estava ali»
Dois às 10
Hoje às 09:10
«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador
Dois às 10
Hoje às 11:31
TVI PLAYER
Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
O Arquiteto
Ontem às 23:25
Secret Story 9 - Especial - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
«Estás a revelar-te. Se vens à procura de palco...»: Leandro desentende-se com Liliana
Secret Story
Há 1h e 43min
Dois às 10 - Petra Spínola apresenta as filhas gémeas
Dois às 10
Hoje às 09:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 24 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 19min
TVI Jornal - 24 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 21min
Insólito! Duas idosas de 81 anos foram detidas por atearem 11 incêndios: «Foi um choque para a população»
Dois às 10
Há 3h e 50min
Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Augusta morreu uma semana após ver concretizado o seu maior sonho
Dois às 10
Hoje às 12:00
Petra Spínola recorda gravidez de risco: «Disseram-me para não escolher nomes»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado
Novelas
Hoje às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido
Novelas
Hoje às 11:00
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
Ontem às 14:30
Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»
Novelas
Ontem às 15:16
«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido
Novelas
Ontem às 14:03
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?
Novelas
Hoje às 09:25