TVI - Em cima da hora - 25 de agosto de 2025
Hoje às 14:05
Com Miguel Fernandes.
Mais Vistos
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos
V+ TVI
Hoje às 11:01
1
Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante
Novelas
Há 1h e 15min
2
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão
Big Brother
Hoje às 00:21
3
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
4
Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?
Big Brother
5 jul, 11:31
5
Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos
Big Brother
Hoje às 00:38
6
EM DESTAQUE
TVI de luto. Ator que fez parte de vários sucessos da ficção morre aos 73 anos
V+ TVI
Há 2h e 53min
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
Big Brother
Há 1h e 25min
Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»
Dois às 10
Há 2h e 16min
«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país
Novelas
Há 2h e 8min
Descobrimos o refúgio de sonho dos famosos em Portugal e uma semana aqui pode custar-lhe 20 mil euros
V+ TVI
Há 1h e 21min
Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»
Novelas
Há 56 min
TVI PLAYER
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
Big Brother
Hoje às 12:19
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
Big Brother
Hoje às 01:50
Dois às 10 - Kina esclarece frase polémica após expulsão do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Forcado de 22 anos morre após acidente durante corrida de touros
Jornal Nacional
23 ago, 21:19
Ana desabafa e Miranda ouve atrás da porta: «Estou afazer para não explodir»
Big Brother
Há 1h e 42min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 25 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento
Dois às 10
Hoje às 13:23
TVI Jornal - 25 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Um furacão de energia e boa disposição: Kina recorda os seus melhores momentos no Big Brother Verão
Dois às 10
Hoje às 12:43
Após frase polémica, Kina deixa emotiva mensagem a todas as mulheres
Dois às 10
Hoje às 12:39
Kina recorda afastamento da fama: «Quando despareci, foi porque quis»
Dois às 10
Hoje às 12:37
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10