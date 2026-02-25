TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 25 de fevereiro de 2026
Há 1h e 53min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
V+ TVI
Ontem às 16:58
1
Luís Garcia
Dois às 10
17 fev, 14:56
2
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
Secret Story
Hoje às 11:38
3
Na Primeira Companhia de coração partido? Esta recruta terminou recentemente o namoro com famoso ator da TVI
1ª Companhia
1 jan, 23:49
4
«Primeiro estranha-se, depois entranha-se»: nome da filha de Luíza Abreu e João Moura Caetano dá que falar
V+ TVI
Há 3h e 0min
5
As imagens mais românticas de Luíza Abreu e João Moura Caetano
28 jul 2025, 11:24
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Inconsolável. Noélia revela a Cristina Ferreira que pensou recorrer a ajuda psicológica durante a «1.ª Companhia»
Dois às 10
Há 3h e 21min
Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9
Secret Story
Há 3h e 25min
Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso agrava-se e o pior pode estar por vir
Novelas
Hoje às 10:56
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes
Secret Story
Há 3h e 16min
«Vem aí o 4.º a caminho»: atriz muito acarinhada pelo público surpreende com anúncio de gravidez
V+ TVI
Há 3h e 31min
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
Secret Story
Hoje às 11:38
TVI PLAYER
Pelo menos 36 mortos e 33 desaparecidos em Minas Gerais após enxurradas
CNN Meio Dia
Há 1h e 55min
Amor à Prova: David deixa Amália 'encurralada'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
Dois às 10
Há 3h e 56min
Secret Story - Especial - 24 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 25 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 53min
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
Dois às 10
Há 3h e 56min
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
Dois às 10
Há 3h e 59min
Em lágrimas, Noélia desabafa sobre fase de desgaste psicológico na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Hoje às 11:50
Após a “1.ª Companhia”, Noélia faz revelação: “Soube que tinha batido um recorde nacional”
Dois às 10
Hoje às 11:49
Após sair da “1.ª Companhia”, Noélia desmaiou. Ex-recruta explica acidente
Dois às 10
Hoje às 11:41
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 08:56
Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito
Novelas
Hoje às 09:32
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey
Novelas
Hoje às 10:05
O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois
Novelas
Há 1h e 23min
«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado
Novelas
Há 51 min
Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade
Novelas
Hoje às 10:00