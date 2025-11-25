Ganhe 5000€ em cartão!
TVI - Em cima da hora - 25 de novembro de 2025

Há 2h e 36min
Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Secret Story
Hoje às 09:44
1

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Secret Story
Hoje às 11:43
2
03:28

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:34
3

Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

Dois às 10
Hoje às 11:33
4
01:03

«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro

Secret Story
Hoje às 12:12
5

Alice Alves

Dois às 10
Hoje às 11:21
6
EM DESTAQUE

Entre na casa de Manuel Luís Goucha e conheça a surpreendente decoração de Natal

Secret Story
Hoje às 10:34

Dylan e Bruno vão desistir? Cristina Ferreira revela: «Eles fizeram as malas e...»

Dois às 10
Hoje às 12:17

O segredo melhor guardado de Morangos com Açúcar foi finalmente revelado

Novelas
Hoje às 12:33

Alerta: Dylan e Bruno são sancionados e têm reação explosiva que pode deitar tudo a perder

Secret Story
Hoje às 09:47

Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial

Secret Story
Hoje às 11:01

Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

Dois às 10
Hoje às 11:33

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Um verdadeiro 'Zoo' em casa! Leandro faz revelação da sua vida privada e deixa Marisa em choque

Secret Story
Há 1h e 36min

«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro

Secret Story
Hoje às 12:12

Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Leandro e Pedro implacáveis com concorrentes: «São dependentes emocionais do Dylan»

Secret Story
Há 2h e 4min

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:34
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 25 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 36min

TVI Jornal - 25 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 38min

Cristina Ferreira emociona-se ao conhecer casal cuja filha enfrenta doença rara: «Ela soube escolher os pais que tem»

Dois às 10
Hoje às 11:55

Confrontados com um diagnóstico sem cura, pais tiveram de escolher entre prolongar ou dar qualidade de vida à filha

Dois às 10
Hoje às 11:52

Pais lidam com a finitude iminente da vida da filha: «Não sabemos quanto tempo vai durar»

Dois às 10
Hoje às 11:46

Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar

Dois às 10
Hoje às 11:35
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:38

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

Novelas
Hoje às 11:00

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Novelas
Há 2h e 2min

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
Há 1h e 29min

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Novelas
Há 2h e 10min

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Novelas
Hoje às 11:21