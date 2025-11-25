TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 25 de novembro de 2025
Há 2h e 36min
Com Conceição Queiroz.
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo
Secret Story
Hoje às 09:44
1
Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»
Secret Story
Hoje às 11:43
2
03:28
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:34
3
Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha
Dois às 10
Hoje às 11:33
4
01:03
«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro
Secret Story
Hoje às 12:12
5
Alice Alves
Dois às 10
Hoje às 11:21
6
Entre na casa de Manuel Luís Goucha e conheça a surpreendente decoração de Natal
Secret Story
Hoje às 10:34
Dylan e Bruno vão desistir? Cristina Ferreira revela: «Eles fizeram as malas e...»
Dois às 10
Hoje às 12:17
O segredo melhor guardado de Morangos com Açúcar foi finalmente revelado
Novelas
Hoje às 12:33
Alerta: Dylan e Bruno são sancionados e têm reação explosiva que pode deitar tudo a perder
Secret Story
Hoje às 09:47
Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial
Secret Story
Hoje às 11:01
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Um verdadeiro 'Zoo' em casa! Leandro faz revelação da sua vida privada e deixa Marisa em choque
Secret Story
Há 1h e 36min
«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro
Secret Story
Hoje às 12:12
Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Leandro e Pedro implacáveis com concorrentes: «São dependentes emocionais do Dylan»
Secret Story
Há 2h e 4min
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:34
TVI - Em cima da hora - 25 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 36min
TVI Jornal - 25 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 38min
Cristina Ferreira emociona-se ao conhecer casal cuja filha enfrenta doença rara: «Ela soube escolher os pais que tem»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Confrontados com um diagnóstico sem cura, pais tiveram de escolher entre prolongar ou dar qualidade de vida à filha
Dois às 10
Hoje às 11:52
Pais lidam com a finitude iminente da vida da filha: «Não sabemos quanto tempo vai durar»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar
Dois às 10
Hoje às 11:35
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 09:38
Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina
Novelas
Hoje às 11:00
«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida
Novelas
Há 2h e 2min
«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo
Novelas
Há 1h e 29min
Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos
Novelas
Há 2h e 10min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais
Novelas
Hoje às 11:21