TVI - Em cima da hora - 26 de agosto de 2025
Há 2h e 31min
Com Miguel Fernandes.
00:28
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
Big Brother
Hoje às 10:23
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
Big Brother
Ontem às 16:41
«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas
Big Brother
23 abr, 10:19
O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa
Big Brother
Hoje às 09:50
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
V+ TVI
Ontem às 12:11
Lembra-se da avó de Catarina Miranda? Recordamos a familiar mais polémica dos últimos tempos
Big Brother
27 mai, 11:35
Luís Gonçalves enviou mensagem a Carolina Braga após ficar solteira. E sabemos o que escreveu
Big Brother
Há 38 min
«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial
Novelas
Há 18 min
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
V+ TVI
Há 1h e 41min
Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa
Big Brother
Ontem às 17:19
Patrícia Palhares confirma traição de João Palhinha? Eis a partilha que está a dar que falar
V+ TVI
Hoje às 12:36
Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»
Dois às 10
Hoje às 10:58
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
Big Brother
Hoje às 10:23
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
Big Brother
Há 3h e 54min
Prova hilariante: Concorrentes despem-se e trocam de roupa. O motivo é inesperado
Big Brother
Hoje às 12:08
Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Jorge manda Clarice seduzir Óscar e afastá-lo de Laura
A Protegida
Ontem às 23:20
Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia
Dois às 10
Há 3h e 36min
TVI - Em cima da hora - 26 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 31min
Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia
Dois às 10
Há 3h e 36min
TVI Jornal - 26 de agosto de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 38min
Ricardo doou um rim à mãe e salvou-lhe a vida
Dois às 10
Hoje às 12:27
Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»
Dois às 10
Hoje às 12:16
Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»
Dois às 10
Hoje às 11:49
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10