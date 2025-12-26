TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 26 de dezembro de 2025
Há 2h e 40min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado
Secret Story
Há 1h e 19min
1
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
Dois às 10
Há 3h e 50min
2
Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites
Secret Story
6 mar, 13:54
3
Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'
Dois às 10
Hoje às 09:13
4
Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui
Secret Story
Hoje às 12:35
5
Estes são os 5 signos mais beneficiados em 2026 - e há um que pode viver um grande ponto de viragem
V+ TVI
Hoje às 10:51
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas
Secret Story
Há 3h e 34min
Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»
Dois às 10
Há 1h e 15min
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
Hoje às 10:24
Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'
Dois às 10
Hoje às 09:13
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
Dois às 10
Há 3h e 49min
Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»
Secret Story
Hoje às 10:03
TVI PLAYER
Inédito. Marisa não reconheceu os filhos no vídeo da família: «Quem são estes?»
Secret Story
Há 1h e 45min
Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Lotaria do Natal - 51ª extração extraordinária 2025
Dois às 10
Há 3h e 57min
Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto"
Secret Story
Há 1h e 29min
Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»
Secret Story
Há 1h e 15min
Dois às 10 - Vera e Dylan reencontram-se na televisão
Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 26 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 40min
TVI Jornal - 26 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 42min
Jovem de 19 anos mata família à facada nas férias - Deixou os corpos no hotel e fugiu
Dois às 10
Há 3h e 48min
Lotaria do Natal - 51ª extração extraordinária 2025
Dois às 10
Há 3h e 57min
Aos 25 anos, Diogo depende dos pais para tomar banho: «Sinto-me mal, mas sei que não consigo»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Diogo perdeu o braço há 3 anos: «Ainda hoje sinto dor»
Dois às 10
Hoje às 11:45
Mais
NOVELAS
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
Hoje às 11:03
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:40
«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial
Novelas
Há 3h e 53min
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
Hoje às 10:24
“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal
Novelas
Hoje às 09:53
Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade
Novelas
Hoje às 10:02