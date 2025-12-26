Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI - Em cima da hora - 26 de dezembro de 2025

Há 2h e 40min
TVI - Em cima da hora - 26 de dezembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Secret Story
Há 1h e 19min
1

Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores

Dois às 10
Há 3h e 50min
2

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Secret Story
6 mar, 13:54
3

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Dois às 10
Hoje às 09:13
4

Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui

Secret Story
Hoje às 12:35
5

Estes são os 5 signos mais beneficiados em 2026 - e há um que pode viver um grande ponto de viragem

V+ TVI
Hoje às 10:51
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Secret Story
Há 3h e 34min

Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

Dois às 10
Há 1h e 15min

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
Hoje às 10:24

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Dois às 10
Hoje às 09:13

Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores

Dois às 10
Há 3h e 49min

Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»

Secret Story
Hoje às 10:03

TVI PLAYER

Inédito. Marisa não reconheceu os filhos no vídeo da família: «Quem são estes?»

Secret Story
Há 1h e 45min

Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Lotaria do Natal - 51ª extração extraordinária 2025

Dois às 10
Há 3h e 57min

Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto"

Secret Story
Há 1h e 29min

Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»

Secret Story
Há 1h e 15min

Dois às 10 - Vera e Dylan reencontram-se na televisão

Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 26 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 40min

TVI Jornal - 26 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 42min

Jovem de 19 anos mata família à facada nas férias - Deixou os corpos no hotel e fugiu

Dois às 10
Há 3h e 48min

Lotaria do Natal - 51ª extração extraordinária 2025

Dois às 10
Há 3h e 57min

Aos 25 anos, Diogo depende dos pais para tomar banho: «Sinto-me mal, mas sei que não consigo»

Dois às 10
Hoje às 11:55

Diogo perdeu o braço há 3 anos: «Ainda hoje sinto dor»

Dois às 10
Hoje às 11:45
Mais

NOVELAS

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
Hoje às 11:03

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:40

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

Novelas
Há 3h e 53min

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
Hoje às 10:24

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

Novelas
Hoje às 09:53

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

Novelas
Hoje às 10:02