TVI - Em cima da hora - 26 de janeiro de 2026
Há 2h e 44min
Com Conceição Queiroz.
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
Dois às 10
Hoje às 12:04
1
Rodrigo Castelhano
Dois às 10
Hoje às 12:00
2
Revolta e muitas lágrimas: Expulsão de Rodrigo Castelhano deixa Andrea Soares a chorar
1ª Companhia
Hoje às 00:43
3
Está decidido: Um recruta foi expulso e a surpresa foi total. Saiba quem é
1ª Companhia
Hoje às 00:09
4
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias
1ª Companhia
7 jan, 10:40
5
Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista
1ª Companhia
Ontem às 19:44
6
Há quatro recrutas em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
1ª Companhia
Hoje às 08:12
Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado
Dois às 10
Hoje às 10:27
Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor
Novelas
Hoje às 08:53
Cristina Ferreira prova que é possível viajar muitos dias sem repetir roupa
V+ TVI
23 jan, 16:14
Ex-concorrente passa por transformação física impressionante: «Estava a pesar pouco mais de 40 kgs»
1ª Companhia
Hoje às 08:43
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
23 jan, 14:48
1ª Companhia - Gala - 25 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
1ª Companhia
Há 2h e 3min
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Amor à Prova
24 jan, 21:25
Nervos: Soraia Sousa entra em pânico ao fazer exercício
1ª Companhia
Há 1h e 0min
Hilariante! Noélia tenta desengasgar Rui Freitas e Comandante deixa todos a rir: «Acabou de falecer»
1ª Companhia
Há 3h e 32min
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
Dois às 10
Hoje às 12:38
O caso que está a dar que falar - Patrão processa genro por faltar ao trabalho para salvar o filho prematuro
A Sentença
Há 1h e 1min
TVI - Em cima da hora - 26 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 44min
TVI Jornal - 26 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 46min
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
Dois às 10
Hoje às 12:38
Cristina Ferreira reage ao desaparecimento de filha de atriz: “Espero mesmo que se resolva”
Dois às 10
Hoje às 12:31
Desaparecimento da filha de Delfina Cruz. Foi revelada a última localização do telemóvel de Maria Amaral
Dois às 10
Hoje às 12:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
Hoje às 10:59
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
Ontem às 11:26
«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento
Novelas
Há 38 min
Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves
Novelas
Há 2h e 51min
Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»
Novelas
Há 2h e 19min
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
Hoje às 09:29