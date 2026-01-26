Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 26 de janeiro de 2026

Há 2h e 44min
TVI - Em cima da hora - 26 de janeiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

EM DESTAQUE

Há quatro recrutas em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

1ª Companhia
Hoje às 08:12

Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado

Dois às 10
Hoje às 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Novelas
Hoje às 08:53

Cristina Ferreira prova que é possível viajar muitos dias sem repetir roupa

V+ TVI
23 jan, 16:14

Ex-concorrente passa por transformação física impressionante: «Estava a pesar pouco mais de 40 kgs»

1ª Companhia
Hoje às 08:43

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Dois às 10
23 jan, 14:48

1ª Companhia - Gala - 25 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»

1ª Companhia
Há 2h e 3min

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
24 jan, 21:25

Nervos: Soraia Sousa entra em pânico ao fazer exercício

1ª Companhia
Há 1h e 0min

Hilariante! Noélia tenta desengasgar Rui Freitas e Comandante deixa todos a rir: «Acabou de falecer»

1ª Companhia
Há 3h e 32min

Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos

Dois às 10
Hoje às 12:38
O caso que está a dar que falar - Patrão processa genro por faltar ao trabalho para salvar o filho prematuro

A Sentença
Há 1h e 1min

TVI - Em cima da hora - 26 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 44min

TVI Jornal - 26 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 46min

Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos

Dois às 10
Hoje às 12:38

Cristina Ferreira reage ao desaparecimento de filha de atriz: “Espero mesmo que se resolva”

Dois às 10
Hoje às 12:31

Desaparecimento da filha de Delfina Cruz. Foi revelada a última localização do telemóvel de Maria Amaral

Dois às 10
Hoje às 12:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
Hoje às 10:59

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
Ontem às 11:26

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Novelas
Há 38 min

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Novelas
Há 2h e 51min

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Novelas
Há 2h e 19min

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
Hoje às 09:29