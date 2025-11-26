TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 26 de novembro de 2025
Há 2h e 18min
Com Conceição Queiroz.
01:30
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
Secret Story
Hoje às 11:30
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Hoje às 11:41
Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer
Secret Story
Há 3h e 4min
04:27
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
Dois às 10
Há 3h e 46min
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
Dois às 10
Hoje às 10:43
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens
Secret Story
Hoje às 10:23
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
Dois às 10
Hoje às 09:49
Ninguém contava que Pedro reagisse assim à desistência de Bruno. Mas o inesperado aconteceu
Secret Story
Hoje às 10:43
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
Dois às 10
Hoje às 10:43
Dois às 10
Hoje às 10:43
O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade
V+ TVI
Ontem às 17:31
No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»
Dois às 10
Hoje às 08:59
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera
Novelas
Hoje às 11:40
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
Secret Story
Hoje às 11:30
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
Dois às 10
Há 3h e 46min
Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 3h e 31min
Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Dois às 10 - Entrevista a Bruno Simão depois da desistência do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 09:50
A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...
A Protegida
Ontem às 23:45
Último dia para votar: Wonderland Lisboa nomeado para Melhor Mercado de Natal 2026
Há 35 min
TVI - Em cima da hora - 26 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 18min
TVI Jornal - 26 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 20min
Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 3h e 31min
Estes ex-concorrentes entraram em contacto com Bruno após a sua desistência do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 3h e 32min
Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados»
Dois às 10
Há 3h e 35min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera
Novelas
Hoje às 11:40
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom
Novelas
Hoje às 10:02
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Hoje às 11:41
«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo
Novelas
Ontem às 15:07
A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca
Novelas
Hoje às 12:04
Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem
Novelas
Hoje às 08:57