TVI - Em cima da hora - 26 de setembro de 2025
Há 3h e 14min
Com Conceição Queiroz.
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
Hoje às 11:52
1
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
V+ TVI
Ontem às 09:33
2
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar
Secret Story
21 set, 22:23
3
02:35
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:18
4
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
V+ TVI
Ontem às 12:57
5
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Hoje às 10:37
6
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
Há 54 min
A entrevista exclusiva a Rui Costa na íntegra
Entrevista exclusiva
Ontem às 20:58
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
Há 2h e 20min
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
Hoje às 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
Hoje às 10:49
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
Hoje às 11:52
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: Mariana acaba a falsa relação com Hector
A Protegida
Ontem às 23:30
Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados
Secret Story
Há 1h e 12min
Secret Story 9 - Especial - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Liliana está a apaixonar-se por Fábio?: «Não posso negar o que estou a sentir...»
Secret Story
Há 2h e 54min
Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário
Jornal Nacional
Ontem às 21:59
Burla milionária! Quando um código bancário abre a porta à fraude
A Sentença
Há 1h e 17min
TVI - Em cima da hora - 26 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 14min
TVI Jornal - 26 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Detidos em estabelecimentos diferentes, casal é acompanhado por guardas para encontro íntimo
Dois às 10
Hoje às 12:48
«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome
Dois às 10
Hoje às 12:34
«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres
Dois às 10
Hoje às 12:33
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
Hoje às 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
Hoje às 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
Há 2h e 4min
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
Hoje às 12:14
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Hoje às 10:37
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
Hoje às 09:38