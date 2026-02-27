TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 27 de fevereiro de 2026
Há 2h e 19min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo
V+ TVI
Há 2h e 20min
1
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
Ontem às 19:01
2
Joana D'Arc teve outra profissão que quase lhe custou a vida: Descubra qual
1ª Companhia
15 jan, 17:14
3
Aos 44 anos, famosa artista anuncia gravidez: «O mundo todo na barriga»
V+ TVI
Há 3h e 41min
4
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
Hoje às 11:34
5
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
22 fev, 22:00
6
EM DESTAQUE
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
Ontem às 19:01
Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo
Secret Story
Ontem às 23:48
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
Hoje às 11:34
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
Ontem às 16:02
Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»
Secret Story
Ontem às 22:33
Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado
Novelas
23 fev, 19:04
Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:05
Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para março
Dois às 10
Hoje às 10:09
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
Secret Story
Há 3h e 9min
Secret Story - Especial - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:40
Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela
Dois às 10
Hoje às 11:28
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 27 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 19min
TVI Jornal - 27 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 21min
Pais de menina com doença rara lutam por reforma antecipada paga a 100%
Dois às 10
Hoje às 11:40
Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela
Dois às 10
Hoje às 11:28
Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro: “Tinha um testamento a dizer que eu lhe salvei a vida”
Dois às 10
Hoje às 11:22
“Tive receio”: Lourenço Ódin comenta a entrada de Pedro no "Secret Story 10”
Dois às 10
Hoje às 11:20
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
Hoje às 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
Hoje às 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
Ontem às 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
Ontem às 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
Hoje às 09:00