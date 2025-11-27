TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 27 de novembro de 2025
Há 2h e 29min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País
Secret Story
Ontem às 12:18
1
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente
Secret Story
30 set, 17:46
2
Almeno Gonçalves
Dois às 10
Há 3h e 43min
3
Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte
Dois às 10
Há 3h e 44min
4
Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos
Dois às 10
Hoje às 09:59
5
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Ontem às 11:41
6
EM DESTAQUE
Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte
Dois às 10
Há 3h e 44min
«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas
Novelas
Há 1h e 24min
Antes de ser apresentadora, Cristina Ferreira teve esta profissão. E havia um detalhe que não gostava
Secret Story
Há 2h e 5min
Sempre quis ver a casa de Manuel Luís Goucha por dentro? Nós mostramos-lhe os detalhes que estão dar que falar
V+ TVI
Hoje às 12:19
Vem aí em «Terra Forte»: Armando tenta subornar Álvaro com um único objetivo
Novelas
Hoje às 11:47
Filipa 'escolheu' a droga para ficar com um homem: «Entreguei sempre as minhas filhas à minha tia»
Dois às 10
Há 1h e 52min
TVI PLAYER
Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»
Dois às 10
Há 3h e 42min
Secret Story 9 - Extra - 27 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos
A Protegida
Hoje às 00:55
O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro
Secret Story
Há 1h e 42min
‘Bomba’ de ciúmes a caminho? Pedro desaperta soutien de Ana à frente de Marisa
Secret Story
Há 1h e 48min
Secret Story 9 - Especial - 26 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A ACONTECER
Wonderland Lisboa entra diretamente para o Top dos melhores Mercados de Natal da Europa
Há 1h e 22min
TVI - Em cima da hora - 27 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 29min
TVI Jornal - 27 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 31min
Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»
Dois às 10
Há 3h e 42min
Filipa escolheu a droga em vez das filhas. Recuperou-se, mas a filha ainda não a perdoou
Dois às 10
Hoje às 11:54
«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha
Dois às 10
Hoje às 11:51
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 11:26
Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?
Novelas
Hoje às 10:55
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Ontem às 11:41
«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme
Novelas
Ontem às 15:12
Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores
Novelas
Ontem às 15:47
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?
Novelas
Hoje às 10:20