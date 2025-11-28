TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 28 de novembro de 2025
Há 2h e 29min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
V+ TVI
Ontem às 11:54
1
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
Hoje às 10:44
2
A carreira de Pedro Jorge no futebol em imagens
Secret Story
Hoje às 10:29
3
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’
Secret Story
Há 3h e 47min
4
01:58
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si
Secret Story
Há 1h e 42min
5
‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre
Secret Story
Hoje às 12:26
6
EM DESTAQUE
Corpo de Noori encontrado sem vida. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora
Dois às 10
Há 2h e 15min
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
Hoje às 10:44
Pinto Balsemão terá deixado 36 milhões em testamento - e há um herdeiro inesperado
V+ TVI
Há 1h e 23min
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
Hoje às 10:33
Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro
Secret Story
Ontem às 19:33
Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13
Dois às 10
Ontem às 16:30
TVI PLAYER
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si
Secret Story
Há 1h e 42min
O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...
Secret Story
Há 1h e 19min
Secret Story 9 - Extra - 28 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:05
A Protegida: Margarida e Gina desentendem-se?
A Protegida
Hoje às 00:30
«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa
Secret Story
Há 44 min
Terra Forte: Sammy encontra o homem contratado por Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 22:15
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 28 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 29min
TVI Jornal - 28 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 31min
«Vítima inconsciente» no cemitério era, na verdade, um assaltante de um jazigo
Dois às 10
Há 3h e 32min
O desejo de Natal deste menino de oito anos com uma doença rara está a emocionar todos
Dois às 10
Hoje às 11:57
Maria sobre a doença do filho: «Faz muita confusão ver ferros a sair da perna de uma criança de oito anos»
Dois às 10
Hoje às 11:50
Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI
Dois às 10
Hoje às 11:39
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
Hoje às 10:33
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas
Novelas
Hoje às 10:56
«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo
Novelas
Ontem às 16:14
Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»
Novelas
Ontem às 16:29
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho
Novelas
Ontem às 15:13
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
Hoje às 09:25