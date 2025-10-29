TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 29 de outubro de 2025
Há 1h e 32min
Com Miguel Fernandes.
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
Hoje às 09:59
Café
1 abr 2024, 16:44
02:26
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
Secret Story
Há 3h e 28min
«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar
V+ TVI
Ontem às 16:51
02:36
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
Secret Story
Hoje às 09:37
O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos
V+ TVI
Ontem às 11:22
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira
Secret Story
Hoje às 10:51
Não se fala de outra coisa nesta aldeia. Concorrente do «Secret Story» é motivo de conversa por este motivo
Dois às 10
Hoje às 11:17
«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida
Novelas
Hoje às 11:16
Alba Baptista e Chris Evans já são pais! Saiba tudo sobre o nascimento do primeiro filho do casal
V+ TVI
Ontem às 17:59
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes
Secret Story
Hoje às 11:14
No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?
Novelas
Hoje às 10:52
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
Secret Story
Há 1h e 9min
A Protegida: Isabel tranca-se no quarto com pânico de Francisco
A Protegida
Ontem às 23:20
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
Secret Story
Hoje às 09:37
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele
Secret Story
Hoje às 10:22
Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo
Secret Story
Há 1h e 41min
TVI - Em cima da hora - 29 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 32min
Cristina Ferreira reage à mais recente polémica do Secret Story: «Aconteça o que acontecer...»
Dois às 10
Há 2h e 32min
TVI Jornal - 29 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 34min
Menina de 5 anos atira o irmão bebé pela janela
Dois às 10
Há 2h e 48min
Mulher mata companheiro com veneno para ratos. Filho sabia de tudo e nada fez
Dois às 10
Há 2h e 50min
Para vir à TVI, Paula teve de pedir dinheiro emprestado à neta: «Não tinha um cêntimo»
Dois às 10
Há 3h e 46min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa
Novelas
Hoje às 09:23
Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice
Novelas
Hoje às 10:54
No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?
Novelas
Hoje às 10:52
«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente
Novelas
Ontem às 16:00
«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país
Novelas
Ontem às 14:27
Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:27