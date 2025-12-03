TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
TVI - Em cima da hora - 3 de dezembro de 2025
Há 1h e 59min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»
Secret Story
Hoje às 11:58
1
Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»
Secret Story
Ontem às 17:37
2
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
Dois às 10
Hoje às 08:44
3
Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl
Dois às 10
5 nov, 09:10
4
José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»
Novelas
Ontem às 15:32
5
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Morreu Olga Cardoso. Antiga apresentadora não resistiu ao AVC
Dois às 10
Há 3h e 55min
Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»
Novelas
Hoje às 11:59
Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem
Secret Story
Há 3h e 5min
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
V+ TVI
Hoje às 10:59
«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa
Novelas
Hoje às 10:26
Famoso apresentador destroçado com morte de Olga Cardoso: «Tenho o coração partido»
Dois às 10
Há 3h e 43min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 3 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo
A Protegida
Hoje às 00:50
Luís Gonçalves revela onde gastou o dinheiro da vitória do «Big Brother 2025»
Dois às 10
Hoje às 10:20
Liliana e Pedro em confronto: «Se és homenzinho, diz o que disseste!»
Secret Story
Há 1h e 7min
Secret Story 9 - Especial - 2 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Terra Forte: Há más notícias sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 22:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 3 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 59min
TVI Jornal - 3 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 1min
Amar sem estereótipos. Apesar de só ter um braço, Rafael encontrou o amor: «Será que me vai aceitar?»
Dois às 10
Há 3h e 59min
Quando já tinha desistido do meu casamento, a minha mulher fez o impensável «Mudou tudo...»
Confissões
Hoje às 11:49
Após acidente de viação e amputação, Rafael transformou-se: «As transfusões que levei meteram dentro de mim outra pessoa»
Dois às 10
Hoje às 11:49
Rafael acordou amputado após um acidente do qual não se lembra
Dois às 10
Hoje às 11:43
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto
Novelas
Hoje às 11:00
Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar
Novelas
Hoje às 10:50
De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»
Novelas
Hoje às 09:33
Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»
Novelas
Hoje às 11:48
Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»
Novelas
Hoje às 10:57
Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?
Novelas
Hoje às 09:00