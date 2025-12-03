Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
TVI - Em cima da hora - 3 de dezembro de 2025

Há 1h e 59min
Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»

Secret Story
Hoje às 11:58
1

Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

Secret Story
Ontem às 17:37
2

«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa

Dois às 10
Hoje às 08:44
3

Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl

Dois às 10
5 nov, 09:10
4

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

Novelas
Ontem às 15:32
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
6
EM DESTAQUE

Morreu Olga Cardoso. Antiga apresentadora não resistiu ao AVC

Dois às 10
Há 3h e 55min

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Novelas
Hoje às 11:59

Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem

Secret Story
Há 3h e 5min

Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»

V+ TVI
Hoje às 10:59

«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa

Novelas
Hoje às 10:26

Famoso apresentador destroçado com morte de Olga Cardoso: «Tenho o coração partido»

Dois às 10
Há 3h e 43min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 3 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:10

A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo

A Protegida
Hoje às 00:50

Luís Gonçalves revela onde gastou o dinheiro da vitória do «Big Brother 2025»

Dois às 10
Hoje às 10:20

Liliana e Pedro em confronto: «Se és homenzinho, diz o que disseste!»

Secret Story
Há 1h e 7min

Secret Story 9 - Especial - 2 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Terra Forte: Há más notícias sobre Vivi

Terra Forte
Ontem às 22:25
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 3 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 59min

TVI Jornal - 3 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 1min

Amar sem estereótipos. Apesar de só ter um braço, Rafael encontrou o amor: «Será que me vai aceitar?»

Dois às 10
Há 3h e 59min

Quando já tinha desistido do meu casamento, a minha mulher fez o impensável «Mudou tudo...»

Confissões
Hoje às 11:49

Após acidente de viação e amputação, Rafael transformou-se: «As transfusões que levei meteram dentro de mim outra pessoa»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Rafael acordou amputado após um acidente do qual não se lembra

Dois às 10
Hoje às 11:43
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Novelas
Hoje às 11:00

Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar

Novelas
Hoje às 10:50

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Novelas
Hoje às 09:33

Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

Novelas
Hoje às 11:48

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Novelas
Hoje às 10:57

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Novelas
Hoje às 09:00