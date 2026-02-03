TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 3 de fevereiro de 2026
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
Hoje às 10:12
1
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
Dois às 10
Hoje às 12:54
2
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
1ª Companhia
Hoje às 10:19
3
André Ventura
Dois às 10
Hoje às 12:05
4
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
5
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
6
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
Dois às 10
Hoje às 12:54
A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores
1ª Companhia
Há 1h e 28min
«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade
Novelas
Há 2h e 3min
Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase na relação: "foi uma decisão imediata"
V+ TVI
Hoje às 12:58
Foi esteticista durante 17 anos e agora é proprietária de uma agência funerária: «Já me pediram para pintar as unhas»
Dois às 10
Há 3h e 19min
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País
1ª Companhia
Há 1h e 53min
Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»
Dois às 10
Hoje às 12:16
Amor à Prova: Bruno tenta convencer Sara a não casar com Cris
Amor à Prova
Ontem às 21:45
Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entrevistam André Ventura
Dois às 10
Hoje às 09:50
"Não precisamos de um Presidente para cocktails": André Ventura promete rutura e vê Cavaco como "talismã"
Dois às 10
Há 2h e 19min
Terra Forte: António em choque ao apanhar Flor em flagrante
Terra Forte
Ontem às 22:55
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
31 jan, 21:30
Intuição - Veja o episódio aqui
Intuição
Há 10 min
TVI - Em cima da hora - 3 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 3 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»
Dois às 10
Hoje às 12:16
André Ventura pronuncia-se sobre a comunidade cigana: “Vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma”
Dois às 10
Hoje às 12:04
Cláudio Ramos confronta André Ventura sobre cartazes dirigidos à comunidade cigana
Dois às 10
Hoje às 12:02
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Hoje às 10:05
Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo
Novelas
Ontem às 09:59
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Ontem às 10:17
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
1 fev, 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23