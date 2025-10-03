TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 3 de outubro de 2025
Há 3h e 30min
Com Conceição Queiroz.
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam
Secret Story
Hoje às 13:04
2
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega
Secret Story
1 out, 11:11
3
01:17
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
Secret Story
Há 1h e 45min
4
04:59
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
Dois às 10
Hoje às 10:38
5
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
6
«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir
Dois às 10
Hoje às 12:11
Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story
Secret Story
Hoje às 11:21
Vem aí em «A Protegida»: JD descai-se a Jorge com revelação estrondosa?
Novelas
Hoje às 10:20
Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante
Dois às 10
Hoje às 11:10
Sofia Aparício e Mariana Mortágua detidas: Catarina Furtado defende-as e faz exigência ao Governo
V+ TVI
Ontem às 17:32
Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar
Secret Story
Hoje às 08:31
Inédito. Liliana e Fábio: Apalpões e mãos dadas
Secret Story
Há 1h e 26min
Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé
Secret Story
Há 27 min
Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
Secret Story
Há 1h e 45min
Piscina em chamas: Marisa Susana provoca Liliana «Só tens garganta»
Secret Story
Há 1h e 35min
É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana
Secret Story
Há 3h e 37min
Pais em guerra! Telemóveis são motivo de discussão acesa
A Sentença
Há 1h e 28min
TVI - Em cima da hora - 3 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 30min
TVI Jornal - 3 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida
Dois às 10
Hoje às 12:35
Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»
Dois às 10
Hoje às 12:32
Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»
Dois às 10
Hoje às 12:31
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Hoje às 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Hoje às 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
Ontem às 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
Ontem às 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Hoje às 09:45