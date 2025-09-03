TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 3 de setembro de 2025
Hoje às 14:05
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
V+ TVI
Hoje às 14:18
1
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
Hoje às 13:03
2
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
Ontem às 16:37
3
Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante
Novelas
28 jul, 09:45
4
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Hoje às 08:58
5
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita
Dois às 10
Hoje às 15:36
Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica
Big Brother
Hoje às 09:40
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Hoje às 11:54
Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»
Dois às 10
Hoje às 15:07
Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»
V+ TVI
Hoje às 15:08
Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»
Dois às 10
Hoje às 12:15
A Fazenda: Nadir ajuda Joel em plena fuga
A Fazenda
Ontem às 22:30
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
Dois às 10
Ontem às 12:50
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Hoje às 12:48
Começou com apenas nove caixas. Agora há 13 mil em todo o país: o multibanco faz 40 anos
Jornal Nacional
Ontem às 22:59
Mais no TVI Player
