TVI - Em cima da hora - 30 de dezembro de 2025
Há 2h e 39min
Com Conceição Queiroz.
Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'
Dois às 10
Hoje às 09:19
1
Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story
Dois às 10
Hoje às 08:39
2
Ruy de Carvalho
Dois às 10
Ontem às 14:17
3
«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.
Novelas
Ontem às 12:19
4
06:56
Pedro leva Liliana ao limite! Discussão acesa acaba em lágrimas: «És a última pessoa a abrir a boca»
Secret Story
Há 3h e 56min
5
Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator
Dois às 10
Há 2h e 41min
6
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 20:00
Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho
Secret Story
Ontem às 19:51
Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero
Novelas
Hoje às 10:13
Atriz dos “Morangos com Açúcar” sofreu uma hemorragia cerebral: «Estar viva é um privilégio»
V+ TVI
Há 2h e 59min
Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível
Novelas
Hoje às 09:54
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando
Novelas
Hoje às 09:41
TVI PLAYER
Voz faz reparo a Pedro no confessionário, mas concorrentes ouvem tudo e partem-se a rir
Secret Story
Há 1h e 1min
Entre beijos e abraços, Marisa admite a Pedro: «Para mim ganhares tu ou eu é-me indiferente».
Secret Story
Há 3h e 2min
Emocionante. Pedro conta qual seria o destino do prémio caso vencesse o Secret Story
Secret Story
Há 2h e 13min
Secret Story 9 - Extra - 29 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:40
Pedro leva Liliana ao limite! Discussão acesa acaba em lágrimas: «És a última pessoa a abrir a boca»
Secret Story
Há 3h e 56min
Qual será a cor do vestido de Cristina Ferreira na gala final? Descubra os palpites dos concorrentes
Secret Story
Há 2h e 2min
2025 - Morreram 26 vítimas de violência doméstica
Dois às 10
Há 2h e 37min
TVI - Em cima da hora - 30 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 39min
TVI Jornal - 30 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 41min
As previsões dos signos para o ano de 2026 - Saiba tudo!
Dois às 10
Hoje às 12:19
O relato impressionante de uma jovem que quase perdeu as forças: «Pedi-lhe para me matar»
Dois às 10
Hoje às 12:07
«Sentia-me um monstro quando me via ao espelho» - Um testemunho impactante com um final surpreendente
Dois às 10
Hoje às 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando
Novelas
Hoje às 09:41
Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado
Novelas
Ontem às 14:44
«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente
Novelas
Hoje às 11:05
«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente
Novelas
Hoje às 10:38
“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria
Novelas
Há 3h e 13min
Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero
Novelas
Hoje às 10:13