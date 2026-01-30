Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 30 de janeiro de 2026

Há 1h e 42min
TVI - Em cima da hora - 30 de janeiro de 2026 - TVI

Coom Conceição Queiroz.

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Dois às 10
Hoje às 11:01
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26
Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Novelas
7 jul 2025, 15:53
Cristina Ferreira em lágrimas após descrição de mãe que deu colo ao filho sem vida: «É uma dor tremenda ver isto»

Dois às 10
Há 3h e 36min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Novelas
27 jan, 10:58
A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles

V+ TVI
Ontem às 15:56
Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Dois às 10
Hoje às 09:27

Flávio Furtado faz apelo urgente: «Precisa de cuidados... e, acima de tudo, de uma oportunidade para viver»

V+ TVI
Hoje às 11:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
Hoje às 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
Hoje às 10:28

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

1ª Companhia
Hoje às 08:32

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Hoje às 10:23

Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado

Dois às 10
Há 1h e 14min

Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”

Dois às 10
Há 3h e 54min

«Será que ela está mesmo grávida?»: Recrutas mostram-se preocupados com Noélia

1ª Companhia
Há 3h e 4min

1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Pais que perderam filho de dois anos no Natal criam petição para mudar regras do pagamento do funeral

Dois às 10
Há 3h e 35min
Matilde Reymão é a embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Há 1h e 1min

TVI Jornal - 30 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 44min

Em apenas dez dias, Miguel, de dois anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral e morreu

Dois às 10
Há 3h e 43min
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
Hoje às 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
Hoje às 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Há 1h e 25min

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
Ontem às 10:10

